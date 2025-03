Fabio, Thomas e Trini, chi sono i figli di Fabio Testi nati dal matrimonio con l’ex moglie Lola Navarro

Oggi pomeriggio, martedì 18 marzo 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona; nel salotto di Caterina Balivo, tra i numerosi ospiti che interverranno in diretta, ci sarà spazio anche per Fabio Testi. Riflettori dunque nuovamente puntati sul celebre attore del cinema e della televisione italiana, che si racconterà tra carriera e vita privata e sarà affiancato in studio dalla sua nuova compagna Sunny.

Fabio Testi ha vissuto numerose ed importanti storie d’amore ed è diventato padre di tre figli, Fabio, Thomas e Trini, nati dal matrimonio con la stilista di origini spagnole Lola Navarro celebrato nel 1979. La loro relazione è tuttavia naufragata, ma resta per l’attore la bellezza della tripla paternità e l’unicità di un rapporto speciale con tutti e 3 i suoi figli.

Fabio Testi e il rapporto con i suoi figli: "Nessuno di loro ha seguito le mie orme"

In un’intervista rilasciata nello studio di Domenica In nel 2023, ai microfoni di Mara Venier, Fabio Testi aveva così parlato dei figli Fabio, Thomas e Trini e della loro decisione di non diventare attori come lui: “Nessuno di loro ha seguito le mie orme, perché ho capito che in quel momento storico il cinema era passato in seconda categoria, non era più la prima industria italiana. Cambiando il rapporto con il pubblico è cambiato il mercato e non c’era più la possibilità di fare la carriera che ho fatto io”.

I suoi tre figli hanno comunque trovato la propria strada personale e professionale, sono laureati e hanno trovato un’occupazione. L’attore, inoltre, ha anche vissuto la commovente gioia di diventare nonno di tre splendidi nipoti, “ma non me ne sono reso ancora conto”, come confidato nel corso di quell’intervista.