Fabio Trevisan, un giovane alpinista, è morto, travolto da una valanga e trascinato in un burrone. Lo riportano in questi minuti i principali organi di informazione online, a cominciare dal sito dell’agenzia stampa Ansa, ma anche di Repubblica, fornendo tutta una serie di dettagli su questo tragico evento. Fabio Trevisan si trovava sul Gran Zebrù. Si tratta della vetta più famosa assieme all’Ortless delle montagne che si trovano fra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, in provincia di Sondrio.

Nella giornata di ieri stava scalando appunto la stessa cima, che arriva a sfiorare i 3.900 metri sul livello del mare, quando ad un certo punto qualcosa è andato storto. Lungo il canalone est, come raccontano le cronache, si è verificata una slavina, un enorme blocco di neve fresca che si è staccata dalla montagna, travolgendo tutto ciò che incontrava sulla sua strada, compreso appunto il povero Fabio Trevisan.

FABIO TREVISAN, GIOVANE LAUREATO CON LA PASSIONE PER LA MONTAGNA

Il 28enne alpinista originario dell’Alto Adige era in compagnia di un collega, che solo per miracolo è rimasto in vita visto che, essendo spostato di qualche metro, è stato sfiorato dalla furia degli eventi. Una volta che il 28enne è finito inghiottito dalla neve e il ghiaccio, il suo amico ha subito lanciato l’allarme e nel giro di pochi minuti si sono recati i soccorsi alpini, con gli elicotteri e gli uomini addetti alle ricerche, assieme agli esponenti della guardia di finanza, con l’obiettivo di individuare il povero ragazzo.

Hanno anche cercato di captare il segnale del suo telefono e le ricerche sono andate avanti per ore, invano. Ad un certo punto è comparso il casco dell’alpinista disperso, dopo di che, proprio in queste ore, è giunta la tragica notizia del ritrovamento del suo corpo purtroppo senza vita.

Fabio Trevisan era un giovane appassionato della montagna, che si era laureato negli scorsi anni presso l’università di Bolzano, alla facoltà di scienze agrarie e agroambientali. Dopo aver lavorato all’estero aveva fatto ritorno a casa per un dottorato in montagna, soffermandosi in particolare sulla flora e le piante, e nel contempo, non aveva mai rinunciato alla sua grande passione da alpinista. Alle 11:30 di ieri si è però verificata la tragedia che è andata a spegnere definitivamente tutti i sogni del 28enne altoatesino.

Le ricerche sono andate avanti fino al tramonto di ieri sera, poi all’alba di oggi, sabato 31 maggio 2025, sono riprese, grazie anche ai cani molecolari specializzati in queste ricerche. Alla fine, sepolto sotto la neve, è stato individuato il cadavere di Fabio Trevisan e a nulla è valso gli interventi dei medici, che hanno subito notato che il ragazzo non fosse più in vita. Il giovane alpinista è stato trascinato per circa 400 metri, investito come da un treno e senza avere quindi alcun scampo.