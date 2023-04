FABIO TROIANO, CHI È COMPAGNO ELEONORA PEDRON/ “Impossibile non innamorarsi di lei”

Fabio Troiano è il compagno di Eleonora Pedron. I due stanno insieme da quattro anni. “Non avrei mai pensato che saremmo andati avanti così tanto. Io sono un po’ rompiscatole. Ho vissuto in passato delle problematiche in amore, per cui è difficile rapportarmi con gli uomini. Adesso però sono serena”, ha ammesso lei nel corso di una ospitata a Verissimo. L’attore l’ha anche sorpresa mandandole un video-messaggio.

“Eleonora è una donna che si commuove se le regali dei fiori. È disarmante, come la sua bellezza. È oggettivamente bellissima, quando dissi a mio padre che eravamo fidanzati mi rispose ‘Ma quella è Miss Italia!’, come a dire ‘com’è che sta con te’. Ha degli occhi magnetici, come un lupo. L’estetica però non è tutto. È molto forte, ma anche fragile. Ha una sensibilità fuori dal comune. È una donna passionale e fa ridere, sempre positiva. È molto dedita alla famiglia e cucina benissimo. È difficile non innamorarsi di lei. Ha anche tanti difetti, ma non ve li posso dire”, queste le sue parole.

Eleonora Pedron: “Fabio Troiano? Era nel mio destino”

Fabio Troiano è il compagno di Eleonora Pedron. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la ex Miss Italia e il popolare attore di tantissime fiction e film di successo. “Era nel mio destino, viviamo una storia bella ma calma” – ha raccontato la Pedron parlando dell’incontro con il compagno arrivato dopo la fine della lunga relazione con Max Biaggi, il padre dei suoi due figli Ines e Leon. Una storia d’amore nata quasi per caso, ma che procede da diversi anni. A farli incontrare uno strano scherzo del destino come ha rivelato proprio la ex Miss Italia dalle pagine del settimanale “Diva e donna”: “ci siamo conosciuti quasi due anni fa. Eravamo sul Roma – Milano. Una storia assurda. Il destino, anche qui. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola. Solo una frase prima di scendere. Da quella frase poi è partito tutto il resto”.

L’incontro sul treno ha cambiato le loro vite. Poi Eleonora e Fabio hanno vissuto il loro amore lontano dal clamore mediatico e dalle telecamere fino alla decisione di ufficializzarlo sul red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia mostrandosi felici e mano nella mano.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano: “ci siamo conosciuti su un treno”

Grazie ad un treno è nato l’amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano. “Ci siamo conosciuti su un treno, eravamo nella stessa carrozza, anche se non ci siamo parlati durante il viaggio; ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Poi abbiamo iniziato a frequentarci” – ha raccontato la ex Miss Italia nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. La coppia è legata da diversi anni e il loro amore prosegue a gonfie vele.

“Ci parliamo tanto, io ho imparato a non tenermi più le cose dentro, talvolta esagero persino – ha detto la Pedron –. Io credo che lui abbia capito che non sono una donna come tante altre, per tutto quello che ho vissuto, che inevitabilmente ha cambiato il mio modo di amare. Lui sa essere molto paziente con me e io lo sono con lui perché è un po’ ipocondriaco”. Tra i due un grande more come ha raccontato la Pedron: “è una storia bella ma calma. Che non vuol dire priva di passione. Sono un’inguaribile romantica, non potrei amare senza passione. E’ un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno. Lui a Roma, io a Monaco. Ogni cosa ha il suo tempo”.

