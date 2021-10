Fabio Troiano, compagno Eleonora Pedron/ “Una storia bella ma calma”

Fabio Troiano è il compagno di Eleonora Pedron, la ex Miss Italia che dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi ha ritrovato la serenità e l’amore fra le braccia del popolare attore. Una storia nata all’improvviso, ma che si è consolidata negli anni visto che la coppia è felicemente innamorata da circa due anni. Proprio la Pedron parlando del compagno ha raccontato: “era nel mio destino, viviamo una storia bella ma calma”. L’incontro fra i due è avvenuto per uno strano scherzo del destino visto che Eleonora e Fabio si sono incrociati a causa di un cambio treno.

Max Biaggi, Ines e Leon, ex e figli Eleonora Pedron/ "I bambini ci uniscono"

“Ci siamo conosciuti quasi due anni fa – ha raccontato la conduttrice dalle pagine del settimanale “Diva e donna” – “eravamo sul Roma – Milano. Una storia assurda. Il destino, anche qui. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola. Solo una frase prima di scendere. Da quella frase poi è partito tutto il resto”.

Eleonora Pedron/ A 9 anni ho perso mia sorella, a 20 mio padre in incidenti stradali

Eleonora Pedron e Fabio Troiano: “è un rapporto maturo”

La relazione fra Eleonora Pedron e Fabio Troiano procede a gonfie vele. Sono fidanzati da circa due anni e non nascondono di avere grandi progetti per il futuro. “Una storia bella ma calma. Che non vuol dire priva di passione. Sono un’inguaribile romantica, non potrei amare senza passione. E’ un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno. Lui a Roma, io a Monaco. Ogni cosa ha il suo tempo” – ha detto la ex Miss Italia parlando proprio della sua storia con l’attore.

Per la Pedron l’arrivo di Fabio nella sua vita è stato come un fulmine a ciel sereno visto che la showgirl si era lasciata alle spalle una storia d’ore con Max Biaggi, padre dei suoi figli Inés Angelica e Leon Alexandre. “Non fu facile. Quando ci si separa dopo una storia così importante non c’è mai solo una causa o solo una colpa. La cosa importante è che siamo rimasti in buoni rapporti. Ci sentiamo spesso, i figli devono ricevere amore, lui è un buon padre” – ha detto la Pedron parlando proprio della fine della storia con Max Biaggi.

Eleonora Pedron/ “Rabbia per morte di papà, morì prima che vincessi Miss Italia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA