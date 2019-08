Fabio Troiano, fidanzato con Eleonora Pedron?/ Il gossip non confermato ma…

Fabio Troiano, quel gossip sulla relazione con Eleonora Pedron…

Il volto di Fabio Troiano non è legato solo al mondo del cinema, ma spunta di diritto anche nell’universo teatrale italiano. Ora in bocca al gossip per la sua presunta storia con la collega Eleonora Pedron. I rumors sono nati dalla rivista Chi e a detta del magazine Mondadori, avrebbe lasciato la fidanzata Anny con cui aveva una storia avviata da 6 anni. Ad oggi non ci sono foto che gli traggono insieme a confermare questo rumors ma nemmeno smentite o conferme sui loro social. Intanto l’attore è fra le presenze più solide sui palcoscenici dello Stivale. La sua fiorente collaborazione con il teatro gli è valsa una recente collaborazione, anche in qualità di consulente, per coordinare le attività del Teatro Comunale Giuseppe Curci di Barletta. Merito di quell’anima che ha saputo trasmettere nei suoi tanti lavori e per la capacità di creare delle strategie utili e affascinanti per le nuove generazioni. Una delle missioni di Fabio Troiano, ospite a Grand Tour per la prima puntata che andrà in onda su Rai 1 oggi, venerdì 2 agosto 2019, è proprio coinvolgere i più giovani e alimentare quella fiamma spesso sopita che li tiene lontano da una grossa fetta dello spettacolo mondiale. Ha scelto di coinvolgere quindi le scuole fin dall’inizio del suo mandato, ricorda Barletta news 24, proponendo molteplici contenitori culturali in cui vivere dal vivo le attività di formazione. “Onorato e lusingato, nel mio progetto tanti giovani”, dice infatti durante la conferenza stampa dello scorso gennaio. Un impegno che tra l’altro lo vedrà occupato nel corso di tutto l’anno e che potrebbe prevedere prossimamente altre collaborazioni di sicuro interesse nazionale.

Fabio Troiano, l’impegno in teatro

Al fianco di Donatella Finocchiaro per lo spettacolo Lampedusa oppure con Violante Placido con Closer: l’impegno artistico di Fabio Troiano non ha confini e non conosce pause a quanto pare, regalo che invece si è donato per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sono solo due degli impegni del 2019 che hanno visto l’attore ritornare a teatro per fare il pieno di applausi. Non che gli interessino, visto che Troiano è più attento a rispolverare il teatro da stereotipi che legano rassegne, recital e piece ad una particolare nicchia di appassionati. Per questo ha preferito non richiedere un forte compenso per il suo nuovo progetto al Teatro Giuseppe Curci di Barletta, di cui si è davvero innamorato. Appena 5 mila euro, ha sottolineato il Sindaco Cosimo Cannito in occasione della presentazione ufficiale. Non solo spettatori: i giovani vengono coinvolti in modo diretto dal progetto artistico di Troiano, ancora entusiasta delle due opere di Gianpiero Borgia che nel 2017 gli hanno permesso di salire sul palcoscenico del teatro barlettiano. “Non è facile, perché nella cultura giovanile il teatro è antico”, ha ammesso l’attore durante il suo intervento. La missione per ora sembra procedere per il meglio, fin dalla recita dell’Enrico IV che Troiano ha scelto per un incontro con gli studenti locali.

