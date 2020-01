Fabio Troiano, fidanzato Eleonora Pedron/ “Ci siamo conosciuti in treno e…”

Fabio Troiano è il fidanzato di Eleonora Pedron, la ex Miss Italia ospite della puntata di sabato 25 gennaio 2020 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un amore nato all’improvviso quello tra l’attore e la conduttrice felicemente legati da quest’estate quando il settimanale Chi parlava di loro come coppa insperabile. Poco dopo i due hanno deciso di uscire alla scoperto con tanto di foto al mare in Sicilia fino all’ultima pubblicata su Instagram dell’attore. Uno scatto che non lascia più alcun dubbio: Fabio e Eleonora sono più innamorati che mai. Il primo incontro è avvenuto in treno come ha raccontato la stessa ex Miss Italia: “ci siamo incontrati in treno, viaggiando da Roma a Milano. Io avevo ritardato la partenza e lui l’aveva anticipata. Così ci siamo ritrovati nella stessa carrozza, seduti vicini”. Il destino ha quindi giocato a loro favore, anche se durante il viaggio c’è stata poca confidenza: “per tutto il viaggio non ci siamo parlati. Abbiamo cominciato a chiacchierare all’arrivo, e poi da lì è cominciato tutto. Ci siamo innamorati”.

Fabio Troiano e Eleonora Pedron: “non viviamo insieme”

Durante un’intervista Eleonora Pedron parlando proprio dell’amore con Fabio Troiano ha rivelato: “lui poi mi ha confidato che gli piacevo da sempre. E oggi il piacere è reciproco”. Lei vive a Montecarlo, mentre lui a Roma, ma nonostante ciò sono insperabili e innamorati più che mai. “Non viviamo insieme e ognuno di noi segue i proprio impegni” ha detto Eleonora che ha ricevuto in dono un anello, anche se la ex Miss Italia precisa dalle pagine del settimanale Oggi: “quando avrò un anello di fidanzamento, metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese. Per ora però va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato tra i miei sogni. Da piccola, mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa”.

Fabio Troiano parla del film Nati 2 volte

Tra gli ultimi film di Fabio Troiano una menzione particolare merita “Nati 2 volte”, la pellicola diretta da Pierluigi Di Lallo in cui si racconta la storia di Teresa / Maurizio. Una storia attuale interpretata magistralmente da Fabio che racconta: “mi sono preparato come fa un attore con qualsiasi ruolo”. Un ruolo sicuramente diverso da quelli finora interpretati e per questo motivo l’attore ha raccontato: “mi sono documentato, ho parlato con Pierluigi Di Lallo. Ma non ho incontrato il vero Maurizio per non esserne influenzato, o per non autocensurarmi. Secondo me sarebbe diventato un ostacolo”. “Mi sono documentato sul web, dove ci sono molte persone che hanno documentato con dei video la loro transizione. Ho guardato l’inverso: l’uomo che diventa donna. E ho avuto la fortuna di avere sul set Vittoria, che è stato un grande aiuto. La sera chiacchieravamo a cena e per me è stato un valore aggiunto”.



