Fabio Troiano, fidanzato Eleonora Pedron/ “Una storia bella ma calma”

Fabio Troiano ed Eleonora Pedron insieme dal 2019

Fabio Troiano è fidanzato con Eleonora Pedron dal 2019. Dopo la fine della lunga relazione con Max Biaggi e il flirt con la iena Nicolò De Devitiis, la ex Miss Italia ha ritrovato l’amore con l’attore torinese. I due si sono conosciuti a causa di un cambio di treno: “Ci siamo conosciuti quasi due anni fa sul Roma-Milano. Una storia assurda. Il destino, anche qui. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola. Solo una frase prima di scendere. Da quella frase poi è partito tutto il resto”, ha raccontato la ex Miss Italia in un’intervista di “Diva e donna”. La Pedron ha definito la relazione con Troiano “una storia bella ma calma”: “È un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno”.

Fabio Troiano sposerà Eleonora Pedron? “Non lo so”

A gennaio 2020, ospite a Verissimo, Eleonora Pedron aveva parlato per la prima volta del suo amore per Fabio Troiano: “Fabio è semplice come me, mi ha fatto tornare il sorriso, ci stiamo conoscendo e stiamo bene insieme. Posso dire di essere innamorata. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione, perché cerco di proteggere le persone che amo, anche un po’ per scaramanzia”. Parlando di un possibile matrimonio con l’attore, aveva detto: “È sempre stato uno dei miei sogni, però non voglio fare programmi. Se dovesse arrivare bene, altrimenti sarò felice lo stesso“. In una recente intervista al Corriere della Sera, la Pedron ha detto: “Ci sposeremo? Ah, saperlo… Non lo so. Mi sembra sempre che mi manchi qualcosa. A volte mi dico che sono io sbagliata, sempre alla ricerca di qualcosa in più rispetto a quello che ho. Qualcosa che in fondo è già dentro di me”.

