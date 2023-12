Fabio Volo, chi è la nuova fidanzata?/ Gli scatti con una donna ‘misteriosa’

Fabio Volo e la “paparazzata” con la presunta nuova fidanzata

Le novità di gossip che aleggiano sui volti noti non si arrestano mai; l’ultimo ad essere finito nel mirino delle “paparazzate” pare sia stato Fabio Volo. Il noto scrittore – come riporta Gossip e Tv – sarebbe stato catturato dal magazine Diva e Donna in dolce compagnia ma sull’identità della fortunata vige ancora il mistero.

Le immagini pubblicate dal settimanale – come riporta il portale – sembrano essere piuttosto eloquenti. Una passeggiata in pubblico, mano nella mano con tanto di dolci effusioni e tenerezze. Sembra dunque che Fabio Volo abbia ritrovato l’amore dopo le recenti vicissitudini sentimentali. Lo scritto è infatti reduce dalla rottura con Johanna Maggy. Il matrimonio è naufragato nel 2020 dopo quasi 10 anni di relazione.

Fabio Volo, la nuova liaison “misteriosa” dopo il divorzio da Johanna Maggy

Stando alle ultime curiosità, Fabio Volo non sembra più intenzionato a nascondere la sua realtà sentimentale. Nonostante non si conosca l’identità della donna che pare aver fatto breccia nel suo cuore, dagli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna – come riporta Gossip e Tv – sembra palese come il rapporto sia ben oltre la semplice amicizia. E’ lecito credere che presto verrà fatta luce anche sull’identità della presunta nuova fidanzata dello scrittore.

Il fatto che Fabio Volo voglia tutelare la nuova relazione è forse un fattore concreto; lo scrittore è sempre stato particolarmente attento alla privacy e non ha mai gettato in pasto all’opinione pubblica le dinamiche della sua vita privata. Anche ai tempi della rottura con Johanna Maggy, le sue prime parole in merito al divorzio sono arrivate anni dopo l’effettiva rottura.

