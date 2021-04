Fabio Volo/ È finita con la moglie Johanna? “Alti e bassi. Cose belle e mancanze”

Scrittore, attore, conduttore, padre e compagno presente e affettuoso. Fabio Volo è recentemente tornato sotto i riflettori per il film “Genitori Vs Influencer”, disponibile su Sky, in cui recita al fianco di volti come Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. Questo ha riacceso l’attenzione anche su quella che è la sua vita privata e la sua storia d’amore con la moglie Johanna Hauksdottir.

FABIO VOLO/ "Sono un padre premuroso, ma se posso evito volentieri la Dad"

D’altronde per loro si parla ormai da mesi di rottura, anche se la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati. Pochi giorni fa è stata Silvia Toffanin ad intervistare Fabio Volo e ad avere l’occasione di chiedergli di più su questa situazione. Lo scrittore, senza entrare nel dettaglio e nel merito di quelli che sono oggi i loro rapporti, ha fatto intendere che la loro relazione ha vissuto molti alti e bassi.

Johanna Hauksdottir, ex Fabio Volo/ Ritorno di fiamma tra i due?

Fabio Volo e il rapporto con la moglie Johanna oggi: “Sono più ricco grazie a lei ma…”

“Johanna è la donna che mi ha reso un uomo ricco, non perchè abbiamo dei figli, ma io oggi sono più ricco grazie alla relazione con lei.” ha raccontato Fabio Volo a Silvia Toffanin. Per poi aggiungere: “Non solo per ciò che lei ha fatto ma anche per le mancanze, per una serie di incomprensioni. La qualità di una relazione si basa non tanto sulla lunghezza ma da quanto sono trasformative.” L’ultima riflessione, infine, è sembrata essere molto personale: “Se tu dopo 20 anni con una persona ti vedi la stessa persona di 20 anni prima difficilmente significa che è stata una buona relazione, perché significa che non c’è stata un’apertura da parte di nessuno dei due. La relazione con l’altro è un atto di sconoscenza verso se stessi.”

LEGGI ANCHE:

Fabio Volo/ "Pagai i debiti di papà, da padre rivivo la vita attraverso i miei figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA