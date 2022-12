Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati/ “Non l’ho mai tradita. L’amore si è…”

Fabio Volo e la fine della storia con Johanna Maggy

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, per la prima volta, Fabio Volo parla della fine della lunga storia d’amore con Johanna Maggy con cui ha avuto due figli Sebastian e Gabriel. Un amore importante durato dieci anni e che è finito circa due anni fa. Finora, però, Volo non ne aveva mai parlato preferendo proteggere la propria vita. Ai microfoni di Vanity Fair, invece, per la prima volta, svela i dettagli della separazione. “Johanna e io non è che non ci amiamo più perché non stiamo più insieme: l’amore si è trasformato – dice Fabio Volo -. Fossimo rimasti insieme ci saremmo persi, invece così abbiamo il nostro spazio e un giorno, magari tra cinque anni, non escludo che potremo tornare insieme”.

Una scelta consapevole quella di separarsi anche se Volo non nasconde che, dopo la crisi, quando è arrivata la consapevolezza di non poter più stare insieme, era quello più spaventato: “Non è un momento felice, anche se due poi sono civili da separati. Il dolore c’è, cambia solo la capacità di gestire le cose” – spiega. “Non pensavo di lasciarmi, e che mi sarei trovato single. Quando è arrivato il momento “forse è meglio se ci lasciamo”, io ero quello più spaventato”, aggiunge ancora.

Fabio Volo e la gestione dei bambini

Nessun tradimento tra Fabio Volo e Johanna Maggy che, oggi, hanno un rapporto civile e, insieme, gestiscono la vita dei bambini. “Io non l’ho mai tradita“, spiega Volo che aggiunge di essere convinto che separarsi faccia anche bene ai bambini che preferiscono avere due genitori separati, ma felici e sereni.

“l vero misunderstanding è che la gente dice: ‘Sto insieme per i figli’. Invece è: ‘Bisogna lasciarsi per i figli’. Perché loro meritano la verità, e se tu, che sei la persona che stimano di più, gli dici delle bugie, dopo li mandi nel mondo e loro diranno: se mio padre mi ha mentito, se mia madre mi ha mentito, allora perché devo fidarmi di questa persona?”, conclude.

