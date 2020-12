Fabio Volo “Fedez? La beneficienza si fa in silenzio”/ Il rapper replica e…

Botta e risposta tra Fabio Volo e Fedez. L’attore, conduttore e scrittore, nel corso del programma del mattino di Radio Deejay “Il Volo”, ha criticato l’iniziativa del marito di Chiara Ferragni che ha distribuito cinque pacchi regali ciascuno contenente 1000 euro in contanti. A donare i soldi sono stati i fan del rapper che hanno anche scelto le persone a cui donarli. A ricevere il regalo, come ha spiegato Fedez in una serie di storie pubblicate su Instagram, “sono stati un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore, un volontario cioè quelle categorie di persone che più stanno pagando gli effetti della crisi”. Un gesto, quello del rapper, che ha immediatamente fatto il giro del web e fatto torcere il naso a Fabio Volo che, in diretta radiofonica, si è scagliato contro il modo con cui Fedez starebbe facendo beneficienza.

Fedez replica a Fabio Volo: “La prossima volta prendo la metro”

Per Fabio Volo, «la beneficenza si fa in silenzio». «Io divento matto – ha dichiarato Fabio Volo durante la trasmissione “Il Volo del Mattino” – perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri», ha tuonato il conduttore e scrittore. La replica di Fedez, criticato per essere andato in giro in Lamborghini, non si è fatta attendere. «La mia macchina – ha tuonato il rapper specificando di non aver scelto lui la macchina – l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA