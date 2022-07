Fabio Volo, gli rubano la Vespa e lui scrive ai ladri/ “Sarei felice di ricomprarla”

Fabio Volo, i ladri rubano la sua amata Vespa

Brutta giornata per lo scrittore Fabio Volo, che ha dovuto fare i conti con il furto della sua amata Vespa. Il famoso conduttore radiofonico ha raccontato lo spiacevole accaduto tramite la sua pagina Instagram, allo scopo di mettersi in contatto coi due ragazzi che gli avrebbero sottratto il mezzo. “Cara vespetta siamo stati insieme per quasi 30 anni. Brescia, Riccione, Barcellona, Puglia, Milano… Quanti ricordi insieme, quanta leggerezza mi ha regalato. Sapevo che a Milano prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti“, ha scritto sul proprio profilo social, aggiungendo alcuni dettagli che poi lo hanno spinto ad avanzare un’insolita richiesta.

L’appello dello scrittore: “Ridatemela, la ricompro”

“Noi abbiamo vissuto per quanto abbiamo potuto. Grazie amica mia indimenticabile”, si legge nel post. Poi, come dicevamo, la proposta ai ladri, che evidentemente Fabio Volo ha identificato grazie alle videocamere di sorveglianza: “Un messaggio ai due ragazzi che l’hanno rubata e che si vedono nelle telecamere di sorveglianza: se per caso vedete questo post io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi”.

Sempre nel post interessato, lo scrittore ha ammesso di aver subito un’umiliazione durante la denuncia, ma in questo caso ha preferito non entrare nel dettaglio della sua disavventura: “Non mi interessano le polemiche. Nel mondo ci sono problemi reali questa è solo una seccatura e un piccolo dolore perché ero molto affezionato“.

