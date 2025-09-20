Prima di innamorarsi di Amanda, il cantautore partenopeo Pino Daniele era legato alla prima moglie Dorinna e alla seconda compagna Fabiola...

Fabiola e Dorina sono le ex mogli di Pino Daniele, nonché le madri dei cinque figli avuti dal cantante. Se con Dorina ne ebbe due, Alessandro e Cristina, dalla seconda moglie Fabiola ne arrivarono persino tre, ovvero Sara, Sofia e Francesco. L’ultimo grande amore del cantautore partenopeo, tuttavia, è rappresentato da Amanda Bonini, l’affascinante maestra per la quale lasciò appunto Fabiola. Quest’ultima, nel corso degli anni, non ha mai negato di aver sofferto moltissimo la fine della sua storia d’amore con Pino Daniele e di aver toccato la massima disperazione il giorno della sua morte.

Pino Daniele, come è morto?/ L'infarto e l'ultima folle corsa contro il tempo: "Era in condizioni gravissime"

In una intervista, infatti, Fabiola Sciabbarasi, confidò di aver appreso la notizia in modalità devastanti e di essere rimasta completamente bloccata dal dolore. “Vorrei bypassare quella fase e mettere in uno scrigno le cose che sono accadute e che non avremmo voluto”, il ricordo commovente dell’ex compagna poeta partenopeo.

Diretta Pino è il viaggio del musicante, 20 settembre 2025/ Ospiti e anticipazioni: conducono Conti e Mannoia

Fabiola Sciabbarasi, il dolore dopo la morte di Pino Daniele: “In quel momento ho capito che…”

Parole dolorose, che ancora oggi risuonano come rintocchi amari. “In quell’istante (quando scoprì la morte del suo compagno, ndr) ho pensato al tempo, che quello che non era stato fatto non sarebbe stato fatto mai più”, la confessione dolorosa di Fabiola. Un trauma pesantissimo per tutta la famiglia, specialmente per i figli che avrebbe avuto ancora bisogno della figura paterna al proprio fianco.

La figli Sara infatti aveva appena compiuto diciotto anni, mentre Sofia e Francesco ne avevano soltanto dodici e nove. Troppo pochi per dire addio per sempre all’amato padre. Ricordi dunque terribili da parte dell’ex compagna Fabiola Sciabbarasi, alle prese con rimpianti e rimorsi, ma anche con la consapevolezza di non aver mai del tutto digerito la scelta di Pino Daniele di voltare pagina con Debora.

Amanda Bonini, chi è l'ultima compagna di Pino Daniele/ "L'ultima stretta e l'estremo saluto tra di noi..."