Fabiola Sciabbarrasi bacia Luca Di Tolla/ Nuovo amore per l’ex moglie di Pino Daniele

È stata per 20 anni la moglie di Pino Daniele e da lui ha avuto tre figli, ma oggi il cuore di Fabiola Sciabbarrasi batterebbe per un altro uomo. Il settimanale Chi, nel numero in edicola domani, mostra le foto della Sciabbarrasi tra le braccia di Luca Di Tolla, che la stringe in un bacio appassionato. Luca, oggi 43enne, è noto per aver partecipato al Grande Fratello 12. Allontanatosi dal mondo dello spettacolo, Luca è diventato un noto nutrizionista. Lui e la ex moglie di Pino Daniele sono stati avvistati in atteggiamenti inequivocabilmente intimi in un noto ristorante di Napoli dove si sono appunto scambiati un bacio. Gesto, quello paparazzato dal noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, che dunque confermerebbe la nuova coppia.

Fabiola Sciabbarrasi, un nuovo amore dopo Pino Daniele

Ricordiamo che Fabiola Sciabbarrasi è stata legata a Pino Daniele dal 1992 fino a due anni prima della sua morte. I due hanno avuto tre figli: Sara, Sofia e Francesco. Poi, nel 2015 l’annuncio del divorzio che la Sciabbarrasi commentò con parole amare: “L’ho amato perdutamente. La sua felicità era persino più importante della mia, gli ho dedicato tutto il mio tempo, ho creduto nella nostra coppia”, aveva detto in una intervista. Pino Daniele si legò poi ad Amanda Bonini fino ai giorni della sua morte. Fabiola ha invece avuto una breve relazione con Marco Gargari, conclusasi qualche tempo fa. Ora il suo cuore batterebbe dunque per Luca Di Tolla e non ci resta che attendere la conferma dei diretti interessati che, al momento, preferiscono non esprimersi sul gossip che li vede coinvolti.

