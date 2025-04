Ventitré anni insieme e tre figli. Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, è stata sposata con l’artista partenopeo a lungo. I due hanno messo al mondo tre bambini, oggi adulti: Sara, Sofia e Francesco. Un amore grande che poco prima della morte di Pino si era interrotto, forse stoppato: e per lui era cominciata una nuova relazione con un’altra donna. A Radio Marte, Fabiola Sciabbarrasi ha rivelato: “Ero assolutamente consapevole che saremmo tornati insieme. Io ero cambiata, avevo ripreso a fare cose professionalmente, e lui anche, quindi ci siamo scontrati ma sono certa che tutto sarebbe tornato come prima. Da lì a poco saremmo tornati insieme, se il destino non avesse scelto diversamente”.

Secondo la moglie di Pino Daniele, dunque, nonostante la rottura tutto sarebbe tornato come prima. “Avevamo entrambi l’intelligenza di capire che quello che avevamo era qualcosa davvero di unico. E che un frangente non ha il potere di cancellare tutto il resto” ha spiegato ancora. Ma come è nato l’amore tra Pino Daniele e la moglie?

Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, chi è: “Cupido d’eccellenza”

L’amore tra Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, e il grande artista napoletano, è nato grazie a Massimo Troisi, che li ha fatti conoscere. All’epoca modella, Fabiola conobbe Massimo dopo una sfilata a Piazza di Spagna e fu invitata a casa sua con tutto il gruppo. Massimo Troisi, affascinato da quella donna, ci provò con lei, senza risultati: i due rimasero così amici e proprio lui le presentò Pino Daniele. Era il 1992 e lui aveva un’altra relazione e già due figli, ma con Fabiola fu subito amore.

I due andarono a convivere e misero al mondo prima due figlie, poi, nel 2005, il piccolo Francesco. La loro storia d’amore è terminata nel 2013, quando lui si è innamorato di un’altra donna, Amanda. Eppure Fabiola non smettere di credere che se Pino non fosse morto, sarebbero tornati insieme.