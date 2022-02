Fabiola Sciabbarrasi e Sara ex moglie e figlia Pino Daniele/ Mai lasciato l’abbraccio

Pino Daniele è scomparso sette anni fa e a distanza di sette anni il cantautore napoletano viene ricordato da tutti i suoi colleghi musicisti e dalla sua famiglia: da sua figlia Sara e dalla sua ex moglie Fabiola Sciabbarrasi. Entrambe le donne hanno più volte ricordato il cantante napoletano non solo in occasione dell’anniversario della sua scomparsa.

Pino Daniele: com'è morto? Omaggio a Sanremo 2022/ Chi è il cantante napoletano morto nel 2015

Sara Daniele e Fabiola Sciabbarrasi nel giorno del settimo anniversario della morte di Pino Daniele hanno voluto ricordare il cantante sui social, sua figlia, pubblicando una foto in cui è abbracciata a suo papà ha scritto: “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo”.

Sara Daniele e Fabiola Sciabbarrasi ricordano Pino Daniele/ "Tu vivi tra le nuvole…"

La dedica di Fabiola Sciabbarrasi ex moglie di Pino Daniele a suo marito

Anche Fabiola Sciabbarrasi è intervenuta più volte pubblicamente per mantenere vivo il ricordo di Pino Daniele e durante la puntata di Grande Amore su Rai 3 la donna ha voluto ricordare una frase che era solito dirle suo marito: “Diceva sempre sono sposato prima con la musica poi con te”.

Fabiola Sciabbarrasi e Pino Daniele si sono conosciuti a casa di Massimo Troisi nel 1992 e dopo essersi sposati hanno avuti tre figli, Sara nel 1997, Sofia nel 2002 e Francesco nel 2008. Nel 2014 i due si sono separati e il cantante si è unito a Amanda Bonini con cui ha aperto un ristorante in toscana, ed è proprio Amanda Bonini la donna che è stata vicino a Pino Daniele nel giorno della sua morte improvvisa quando in stato di incoscienza non venne portato all’ospedale più vicino, a Grosseto, ma al Sant’Eugenio di Roma dove poi è morto.

Ex cognata Pino Daniele assolta accusa stalking/ "Processo al contrario, io vittima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA