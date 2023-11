Fabiola Sciabbarrasi, moglie Pino Daniele: “Troisi è stato il nostro cupido”/ “Eravamo entrambi gelosi…”

Fabiola Sciabbarrasi e l’aneddoto sul primo incontro con Pino Daniele: “Massimo Troisi disse a Pino che…”

Questo pomeriggio, nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo, è stata ospite Fabiola Sciabbarrasi; moglie del compianto Pino Daniele ed ex top model. La donna è stata subito incalzata dalla conduttrice sui 23 anni d’amore profondo con il cantautore, raccontando un aneddoto riferito al loro primo incontro che chiama in causa un altro pilastro della scena napoletana: Massimo Troisi. “Lui è stato il nostro cupido, l’ho conosciuto prima di Pino; dopo anni di amicizia, avevo conosciuto anche le sue compagne, a Pino disse: ‘Ti devo presentare la donna della tua vita’, è stato una sorta di Nostradamus…”. A proposito del compianto attore, ha anche aggiunto: “Se Massimo c’ha mai provato con me? Fatti una domanda e datti una risposta, però dai, è andato in prescrizione. Ci siamo voluti molto bene, non mi far dire cose scomode. Avevo 22 anni; lui è un pezzo del mio cuore”.

Entrando nel merito della famosa cena organizzata da Massimo Troisi per realizzare l’incontro con Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi ha raccontato: “Quella sera io non volevo andare; ci fu subito grande empatia e simpatia. Entrambi venivamo da un matrimonio precedente, probabilmente nessuno dei due era proiettato a qualcosa che sarebbe stato così toccante”. Il tenero racconto della moglie del compianto cantautore prosegue: “Chi c’era prima di me? La musica, ma non sono mai stata gelosa. A volte potevo essere annoiata, ma poi era talmente una simbiosi inseparabile… I regali che sono scaturiti da quell’amore indissolubile è qualcosa che resterà in eterno, poi sono arrivati i figli”.

A proposito della nascita di ben 3 figli dall’amore vissuto con Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi ha rivelato: “Io fin da piccola mi vedevo mamma di tre figli; anche lui era d’accordo con me, forse una delle sue prime dichiarazioni è stata: ‘Io voglio tre figli da te’. “. Caterina Balivo ha approfittato della chiacchierata con l’ex modella a La Volta Buona per indagare anche sul rapporto di entrambi con la gelosia. “Lui geloso? Entrambi lo eravamo, però era una gelosia costruttiva”. Su questo tema, la moglie del cantautore ha rivelato un simpatico retroscena: “La cena con Eric Clapton dove non mi volle? Io arrivai con mio figlio Francesco e lui scese dal palco per venire a salutare la moglie dell’artista, solo che è rimasto lì due ore. Se era affascinante? Aveva un senso del mistero, poi era un uomo di un inteligenza… Pino aveva capito che c’era una complicità; il giorno dopo avevamo una colazione insieme e lui allora mi disse in napoletano: ‘Amò, leva mano’, che significa lascia perdere”.

Verso il finire dell’intervista rilasciata a La Volta Buona di Caterina Balivo, Fabiola Sciabbarrasi ha anche raccontato il difficile percorso da madre di 3 figli, troppo presto privati della figura del padre Pino Daniele. “Come è stato per i figli crescere senza il papà? Mi sono chiesta se fossi stata all’altezza, ancora oggi mi chiedo lui che cosa avrebbe scelto o avrebbe detto. Se mi faccio condizionare? Succede finchè ho la percezione che sia la cosa giusta… Loro però sono molto determinati, chi somiglia di più a Pino? Sofia, lei studia legge, Sara invece è una discografica; Francesco è il più piccolo, frequenta ancora il liceo”.











