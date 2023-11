Fabiola Sciabbarrasi ricorda il marito Pino Daniele/ “Ci sono giorni il cui il tempo passato…”

Fabiola Sciabbarrasi e il ricordo di Pino Daniele

Era il 4 gennaio 2015 quando Pino Daniele si spense lasciando un vuoto nel cuore della sua famiglia e, a distanza di anni, non c’è giorno che non venga ricordato dalle persone che l’hanno amato. Fabiola Sciabbarrasi che è stata sposata con Pino Daniele dal quale ha avuto tre figli, l’ha ricordato con una dolce foto del passato. Nell’immagina condivisa sul profilo Instagram Fabiola e Pino Daniele sorridono godendosi uno dei momenti più belli della loro vita. Nella foto, infatti, Fabiola era in dolce attesa da cinque mesi come scrive lei stessa nella didascalia lasciandosi andare ai ricordi, ma anche al dolore e alla malinconia.

“Anche in questa foto era quasi Natale come adesso, ero incinta di 5 mesi e non serviva nulla di più. Ci sono giorni il cui il tempo passato fa più rumore del solito anche se provo a scansarlo. In alcuni momenti mi cade addosso senza chiedere il permesso ed io lo abbraccio camminando verso domani”, scrive.

Le parole di Fabiola Sciabbarrasi sull’amore con Pino Daniele

Fabiola Sciabbarrasi ha parlato recentemente del suo amore con Pino Daniele nel salotto di Caterina Balivo nel corso della puntata de La volta buona trasmessa lo scorso 10 novembre. “Noi uscivamo già dalle nostre relazioni, lui aveva già dei figli e nessuno di noi due aveva pensato che ci sarebbe potuta essere una vita insieme. C’era prima la musica, però. Non sono mai stata gelosa della sua arte, ma qualche volta sono stata annoiata, quello sì. Ma la sua con la chitarra era una simbiosi inscindibile. Poi i regali che sono arrivati da quella chitarra, sono tanti, in primis i nostri tre figli”, ha ricordato la Sciabbarrasi.

Un amore grande e importante quello vissuto da Fabiola con Pino Daniele che continua a vivere nel ricordo dei suoi cari e nella sua musica che i fan ascoltano con il cuore.













