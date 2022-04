Fabiola Sciabbarrasi ricorda Pino Daniele / “Resta l’amore intorno”

Grande amore: il ricordo della storia di Fabiola Sciabbarrasi e Pino Daniele lascia il segno

La nuova puntata di Grande Amore, in onda nella serata di questo 14 aprile 2022 su Rai 3, ci parla di una grande storia d’amore, quella della modella romana Fabiola Sciabbarrasi e il cantautore partenopeo venuto a mancare nel 2015, Pino Daniele. Fabiola e Pino hanno messo al mondo tre dei 5 figli del compianto artista del manifesto della sua città natale, Napule è. La storia della modella e il cantautore nasceva oltre la differenza d’età tra i due 24 anni fa circa, in una sera condivisa nella dimora di Massimo Troisi e la Sciabbarrasi sceglie di renderla pubblica, parlandone nel libro dedicato alla memoria di Pino Daniele e al loro amore, dal titolo Resta l’amore intorno.

L’opera sul Grande Amore della storica coppia non parla solo della vita dell’artista, che avrebbe compiuto quest’anno 67 anni, ma ci offre il racconto intimista di un uomo semplice, nato in una famiglia dalle umili origini nel Quartiere porto di Napoli e che sin da bambino sentiva l’urgenza di fare musica. A dare vita all’inscindibile rapporto tra Pino e la musica fu una stecca presa da lui all’esibizione canora registrata in occasione di una festa di compleanno, a cui Daniele prese parte come invitato. Circostanza in cui l’allora adolescente Pino capì quanto fosse importante per lui fare musica e intrattenimento. Conseguì la maturità in Ragioneria e al contempo cominciò a dedicarsi agli studi della musica, intento a imparare a suonare la chitarra, da autodidatta.

Pino Daniele vive: a Grande amore la storia del libro di Fabiola Sciabbarrasi, Resta l’amore intorno

Tra le pagine del libro scritto a prima firma da Fabiola Sciabbarrasi, in ricordo di Pino Daniele, troviamo quindi la storia dell’uomo che ha definito la sua essenza di artista originario di Napoli, città che fa delle “contaminazioni” la sua forza, così come ha fatto l’artista al confronto con diversi colleghi, del calibro di Gigi D’Alessio e Alessandro Siani, il maestro Pavarotti ed Eric Clapton. E poi Giorgia, Fiorella Mannoia ed Emma Marrone. C’è Sara e il ricordo della spiaggia condivisa con papà, a Sabaudia, Sofia che con Pino ripassa storia di sera. Poi, troviamo Francesco, con Pino, sul trattore in Toscana. E c’è anche la crisi, la rabbia, il dolore, la presa di coscienza dell’artista che, nonostante i suoi viaggi nel mondo, culminati in America, anche mentali, non ha mai lasciato la sua terra . E poi non manca quello che resta di Pino Daniele, oltre la sua musica e i cari, ovvero c’è l’autenticità di ciò che è stato e sarà sempre. Resta l’amore intorno.

