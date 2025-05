CESC FABREGAS NUOVO ALLENATORE INTER? I NERAZZURRI CI PROVANO

Cesc Fabregas nuovo allenatore Inter? Attenzione agli scenari delle panchine per la prossima stagione, sembra che possa esserci un incredibile effetto domino nella nostra Serie A. Abbiamo riportato giusto ieri di come l’Al Hilal sia tornato alla carica per Simone Inzaghi: ci sarebbe un accordo sul tavolo per il piacentino, che già in passato era stato cercato dal club saudita ma che ora mediterebbe seriamente l’addio all’Inter, perché una vittoria in Champions League “obbligherebbe” a trovare nuovi stimoli per confermare la squadra competitiva in Europa mentre la sconfitta significherebbe chiudere a zero titoli una stagione che si era avviata su ben altre premesse (ovvero un Triplete più che possibile) e l’aria potrebbe farsi pesante.

Da qui a dire che Fabregas sarà il prossimo allenatore Inter ce ne corre, comunque: intanto, il tecnico spagnolo è ancora sotto contratto con il Como che non ha la minima intenzione di liberarlo, lui nei giorni scorsi si è leggermente “smarcato” affermando che il progetto lariano continuerebbe nello stesso modo anche senza di lui, una dichiarazione che a molti è parsa come una giustificazione in caso di addio. Non solo questo: su Fabregas sono vigili almeno altre due società, la prima è il Milan che da tempo ci pensa (e ormai è certo che Sergio Conceiçao lascerà i rossoneri) e la seconda è soprattutto la Roma, che sarebbe anche in vantaggio stando almeno alle ultime notizie in merito.

FABREGAS-ROMA, CI SAREBBE UN ACCORDO MA L’INTER…

Quello che è filtrato su Fabregas e la prossima società in cui sarà allenatore è che lo spagnolo avrebbe trovato un accordo con i Friedkin: Claudio Ranieri ne aveva parlato, naturalmente senza fare nomi aveva rivelato di aver “blindato” la nuova guida tecnica per i giallorossi e che l’annuncio sarebbe arrivato soltanto il primo di luglio. Quell’allenatore di cui parlava Ranieri sarebbe Fabregas, anche se ovviamente in assenza di prove concrete non possiamo dirlo per certo: ai tempi infatti si mormorava che l’accordo con la Roma ce l’avesse Maurizio Sarri, stretto tra Trigoria e Milanello. Dunque, dove sta la verità? Possiamo dirla così: Fabregas piace parecchio all’Inter, che tenterebbe il blitz in caso di separazione da Inzaghi.

Ora, quanto è probabile che l’allenatore nerazzurro vada altrove? Lo sapremo non prima di sabato sera: l’Inter deve giocare la finale di Champions League contro il Psg e naturalmente prima della partita non ci saranno aggiornamenti o annunci, anche se certamente potrebbe trapelare qualche voce come appunto quella riguardante l’Al Hilal. Attenzione però, come detto, anche al Milan.

I rossoneri sono a caccia di un allenatore e, con Allegri destinato al Napoli e Antonio Conte che sarebbe sempre più vicino alla Juventus, la rosa dei candidati sarebbe stata ristretta a Vincenzo Italiano e appunto Cesc Fabregas. In tutto questo, dove andrà ad allenare Gian Piero Gasperini? Davvero alla Roma, come da indiscrezioni ormai datate, o resterà all’Atalanta? Il mistero si infittisce…