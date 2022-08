Fabri Fibra, annusa reggiseno sul palco “È una vita che sogno di farlo”/ Pubblico in delirio

Fabri Fibra, lancio del reggiseno sul palco: la reazione del rapper

Inaspettato fuoriprogramma per Fabri Fibra durante il suo tour quando, sul palco, ha ricevuto un inatteso regalo da parte di una fan. Il rapper stava iniziando un breve discorso con i suoi ammiratori, quando improvvisamente qualcuno ha gettato un reggiseno sul palco. La scena non è passata inosservata a nessuno dei presenti al live, al punto che in molti si sono a messi a urlare ed applaudire per quanto accaduto. E anche il rapper si è subito accorto del particolare “regalo” piombato d’improvviso sul suo palco.

Fabri Fibra si è così avvicinato al punto dove si trovava il reggiseno e l’ha raccolto da terra. A seguire, rivolge una domanda particolare al suo pubblico incredulo per quanto accaduto: “Posso fare una cosa? È troppo spinta, però è da rockstar“. E, pochi istanti, dopo avvicina il reggiseno al naso annusandolo. Una mossa che ha scatenato gli applausi e le urla dei presenti, come mostra il video condiviso dalla pagina Instagram Il rap che non conoscevi, dedicata alla pubblicazione di video, curiosità e notizie sulla scena rap italiana ed internazionale.

Fabri Fibra infiamma il pubblico: “È una vita che sogno di farlo“

Fabri Fibra, a seguire, rivela ironico tra le risate: “È una vita che sogno di farlo“. Per poi avvicinarsi a un membro della band e mostrargli il reggiseno, chiedendogli: “Vuoi sniffare?“. La domanda che ha scatenato nuovamente urla ed applausi dal pubblico, che ha iniziato a cantare in coro il suo nome. La pagina Instagram Il rap che non conoscevi ha ironicamente commentato con qualche parola a corredo del video: “Cosa succede se lanci un reggiseno sul palco durante lo show di @fabri_fibra?“. “Ecco la risposta“.

D’altronde non è inusuale il lancio dei reggiseni durante i concerti: una tradizione cui i fan di Vasco Rossi, in particolare, sembrano non voler fare più a meno. Ai concerti del rocker, infatti, è ormai abitudine lanciare i reggiseni sul palco sulle note della celebre Rewind. Un flash-mob piuttosto particolare, ma che rende “piccante” ogni suo concerto.

