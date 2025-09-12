Fabri Fibra si racconta tra presente e passato, gli esordi difficili e il rapporto compromesso con la famiglia: "Abbiamo chiuso..."

Oggi Fabri Fibra è un artista affermato e ben tenuto in considerazione dagli addetti ai lavori. Con l’ultimo singolo in coppia con Joan Thiele, il rapper ha regalato al suo pubblico un nuovo brano, apprezzabile in tutto le sue sfumature. Eppure i suoi esordi non sono stati semplicissimi. Prima di arrivare al successo agli inizi degli anni duemila, Fabri Fibra ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per arrivare in cima alla vetta. Ci è riuscito, non senza difficoltà, con dischi del calibro di “Mr. Simpatia” (2004) e “Tradimento” (2006).

Fabri Fibra: "Oggi la musica è scaduta e il mercato è saturo"/ "Sanremo? Non è il mio posto, ecco perché"

“Senza volerlo avevo trovato la chiave, cioè dei testi estremi, scorretti, pericolosi”, ha raccontato in una interessante intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. In un certo senso Fabri Fibra si descrive come un vero e proprio pioniere nella musica italiana. “Ho aperto una strada, anche perché l’hip hop, prima di allora, in Italia era solo festaiolo”, ha detto.

Chi è Fabri Fibra/ Ha una compagna? Le voci sulla misteriosa Lara e il rapporto difficile coi genitori

Fabri Fibra e il rapporto compromesso con la famiglia di origine: “Abbiamo chiuso perché…”

Nella suddetta intervista c’è tanto spazio alle origini, non solo professionali e di carriera ma anche legati alla famiglia con cui pare aver chiuso i ponti da tempo. “E’ stata una cosa naturale”, assicura il rapper. Per Fabri Fibra ci sono solo macerie, se dovesse riguardarsi indietro. “La mia è una famiglia disfunzionale, con genitori separati in casa che si facevano la guerra”, ricorda l’artista.

Fabri Fibra diffamò Valerio Scanu: Cassazione conferma condanna/ "Cattiveria gratuita", ma c'è un'altra causa

Insomma nella sua memoria ci sono soprattutto tensioni crescenti e scontri che hanno reso l’ambiente famigliare ostile. Un contesto che oggi, Fabri Fibra, riconosce di aver assorbito, nel bene e nel male. “Queste cose mi hanno segnato a lungo”, ha confidato amaro Fabri Fibra, che però oggi si gode il meritato successo e l’amore del suo pubblico.