Fabri Fibra è fidanzato?/ Indizi nelle canzoni e voci: la misteriosa fidanzata

La vita privata di Fabri Fibra resta una grande incognita. Il rapper 45enne, uno dei più amati di sempre sul panorama musicale italiano, è da sempre molto riservato e non ama parlare della sua vita privata. Ecco dunque che da sempre si rincorrono voci, più o meno veritiere, su presunti fidanzamenti e flirt del cantante. Di recente, si è tornati a parlare di una presunta donna nella vita di Fabri Fibra per alcune frasi delle sue canzoni che sembrano far riferimento ad una persona.

In una delle sue canzoni, il rapper canta: “Lara se n’è andata e non ritorna più, da quando ti ha scovato la pastiglietta blu”, con un chiaro riferimento a “La solitudine” di Laura Pausini. Proprio il nome di Lara è rimbalzato sulle riviste di gossip: che si tratti di una persona realmente nella vita del cantante? Da tempo si parla di una misteriosa fidanzata al suo fianco, ma il rapper non si è mai esposto, dunque non si sa se davvero Lara – o un’altra donna – sia nella vita del 45enne. Vacca, autore con il quale Fabri Fibra ha litigato, ha ironizzato dicendo che la ragazza si trova nascosta nell’armadio del rapper da diversi anni.

Qualche anno fa, al Corriere della Sera, Fabri Fibra ha parlato della sua vita privata e in particolare ha dato spiegazioni riguardo il brano “Stavo pensando a te”. Il rapper, all’epoca, aveva dichiarato che la canzone non parlava della fine di una relazione: “Lei ha sofferto abbastanza quando è circolata questa voce. Quella è la favola che devi raccontare all’ascoltatore perché ormai la sceneggiatura è imbastita. La gente deve credere nella canzone”. Dunque pare che nella vita del cantante ci sia una donna, o almeno c’era al momento dell’intervista.

Tra le ex di Fibra, comunque, non c’è la cantante “Miss Simpatia”: Sandra Piacentini ha smentito di aver mai avuto una relazione con il rapper. La voce, che lei stessa aveva messo in giro, sarebbe stata totalmente inventata. Non sappiamo dunque se Fabri Fibra sia fidanzato e tantomeno se lo sia con la famosa Lara, che potrebbe non esistere neppure. Il rapper è molto riservato sulla sua vita privata e non ama farsi vedere in compagnia di donne né parlarne.











