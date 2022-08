Fabri Fibra/ Pezzo da novanta a RTL 102.5 Power Hits: i grandi successi e…

Fabri Fibra ospite di lusso ad RTL 102.5 Power Hits

Il famoso rapper Fabri Fibra, questa sera mercoledì 31 agosto, sarà protagonista agli RTL 102.5 Power Hits per una serata che vedrà tanti big della musica sul palco dell’Arena di Verona. Previsto pubblico delle grandi occasioni, naturalmente. C’è tanta voglia di esibizioni live, ma anche il desiderio dei fan di vedere tanti beniamini alternarsi in scaletta.

Tra i pezzi da novanta c’è appunto Fabri Fibra, uno dei primissimi rapper ad esplodere in Italia in termini di popolarità. Debutta nell’ambiente dell’hip hop underground a metà degli anni novanta, ma la vera svolta in carriera arriva diversi anni dopo quando esce con l’album Mr. Simpatia, siamo 2004, con cui conquista realmente una fetta di pubblico importantissima, che lo seguirà da lì in poi.

Fabri Fibra icona del rap in Italia

Fabri Fibra così lascia un segno tangibile nella scena musicale Italia e la firma con la casa discografica Universal, ne è la prova. Arriva quindi l’album Tradimento, con cui ottiene ottimi feedback in termini notorietà di critica e di pubblico. Nel 2022 il decimo album della sua carriera, intitolato Caos, il primo a distanza di cinque anni dopo Fenomeno.

Parliamo di un pezzo novanta, perché Fabri Fibra nella sua carriera ha venduto oltre 1 milione di copie certificate dei suoi dischi, guadagnando numerosi dischi d’oro, di platino e multiplatino. Inoltre si è aggiudicato premi di prestigio, come tre Wind Music Awards, il TRL Awards 2011, gli MTV Awards, MTV Europe Music Awards, i World Music Award e molti altri.

