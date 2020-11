Fabrice Kerhervé, compagno Ornella Muti/ “Una storia complicata, ma non amerò…”

Fabrice Kerhervé è il nome dell’ultimo compagno di Ornella Muti. La storia tra l’attrice e l’imprenditore francese, di dieci anni più giovane, è nata nel 2008. Attualmente non si sa se i due stiano ancora insieme o se la storia sia finita, ma Fabrice sembrerebbe essere l’ultimo uomo che sia stato amato da Ornella Muti. A dichiararlo è stata la stessa attrice che di Fabrice dice: “È una storia complicata. Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco. Ma io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò mai più di nessun altro“. Con l’impreditore francese, la Muti ha vissuto una storia importante, ma durerà ancora oggi? Dal profilo Instagram dell’attrice così come da quello dell’imprenditore non arriva alcun indizio a proposito. L’attrice racconterà qualcosa in più della sua vita privata nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno di cui è ospite?

Fabrice Kerhervé e Ornella Muti stanno ancora insieme?

Fabrice Kerhervé e Ornella Muti stanno ancora insieme? Difficile rispondere a questa domanda. L’attrice, molto riservata, protegge la propria vita sentimentale e sui social è solita pubblicare foto in cui appare da sola o con i figli. Una delle ultime foto che sono particolarmente piaciute ai fans è quella in compagnia del suo grande amore, il figlio Andrea a cui ha fatto gli auguri per il compleanno. Oltre ad Andrea e ai nipoti, nel cuore di Ornella Muti c’è ancora spazio per Fabrice Kerhervé. L’amore tra i due dura ancora o è giunto al capolinea? L’attrice svelerà dettagli della sua vita privata ai microfoni di Serena Bortone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA