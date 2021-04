Fabrice Kerhervé, ex fidanzato Ornella Muti/ “Dopo 12 anni insieme, i due…”

Ornella Muti e Fabrice Kerhervé hanno deciso di chiudere la loro relazione ma senza smettere di amarsi. La loro storia è durata 12 anni tra tutte le complicazioni del caso e, nonostante tutto, ha deciso di mandarla avanti a dispetto di tutto. Lei stessa ha spiegato che si sono sempre visti poco ma che si sono amati e rispettati sempre anche se lui ha 12 anni in meno di lei. Business man di origini francesi, nella sua bio di Instagram, si descrive come “networker, online marketer, autore, master leader, sognatore, fan della crypto-blockchain & amante della vita”. Fabrice Kerhervé risiede in Spagna ma era spesso in Italia per lavoro. Lui ha una personalità affascinante e versatile ma questo non gli ha impedito di farsi amare da Ornella Muti.

Ornella Muti/ Canzone del cuore legata ai suoi figli o al suo doppio lutto?

Fabrice Kerhervé, ex fidanzato Ornella Muti, chi è e perché si sono lasciati?

La stessa attrice, in un’intervista a Grazia qualche anno fa, ha spiegato: “Io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò di un altro. Lui prova lo stesso sentimento”. Al momento sembra davvero che Ornella Muti abbia deciso di mantenere la sua promessa e di non cedere alle tentazioni. A complicare le cose ci ha pensato la Pandemia che, forse, ha reso complicato per Fabrice anche tornare in Italia. Ornella Muti parlava della loro come di una lovestory abbastanza complicata: “Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco”. I due avevano messo insieme anche le loro famiglie allargate con quattro figli di Fabrice e tre di Ornella Muti.

LEGGI ANCHE:

Ornella Muti, 1000 euro al mese per non andare in carcere/ Galeotta la cena con PutinOrnella Muti/ "Mia figlia Carolina ha il Covid: ho molta paura, mi vaccinerò"

© RIPRODUZIONE RISERVATA