Fabrice Scott, compagno Maya Sansa/ L’amore per la recitazione e la figlia Talitha

Fabrice Scott è il compagno di Maya Sansa, l’attrice protagonista della nuova fiction “Io ti cercherò” trasmessa su Raiuno. Classe 1970, Fabrice è nato a Montreal, la più grande città della provincia canadese del Quebec. Proprio come la compagna è un attore di successo e ha studiato presso la prestigiosa scuola Drama Center di Londra diventando poi anche regista di teatro e cinema. A soli sei anni lascia il Canada per emigrare in Francia; sono anni importanti per il giovane Fabrice che scopre la grande passione per il teatro grazie al nonno che lo porta spesso all’Abbey Théâtre di Dublino. Cominciano così i primi corsi di studi: dapprima presso l’École Florent a Bordeaux e poi presso i teatri della regione. Ad un certo punto però ha voglia di specializzarsi e decide così di lasciare la Francia per l’Inghilterra. A Londra viene ammesso alla scuola Drama Center, ma successivamente torna in Francia stabilizzandosi a Parigi.

Fabrice Scott: l’attore ha una figlia con Maya Sansa

Proprio nella città dell’amore Fabrice Scott comincia a muovere i primi passi tra il teatro e la tv. Una carriera importante che lo porta a viaggiare molto anche in Italia dove si ferma per quattro anni. Nel 2006 ritorna a Parigi e fonda “le Club” con Delphine Lanson. Da quel momento Fabrice prosegue la sua carriera di attore diviso tra la Francia e l’Italia. Tra le sue produzioni televisive ricordiamo: The listening o l’Enquête. Non solo attore e regista, ma anche professore visto che insegna ai Cours Florent nel dipartimento “Acting in English”. L’attore è felicemente legato all’attrice italiana Maya Sansa: un amore importante da cui è nata anche una figlia di nome Talitha su cui l’attrice ha detto: “sto bene se sento che è allegra col papà. Altrimenti sto malissimo. Talitha… Fabrice dice che quando non ci sono è diversa. Felice e serena lo stesso, ma senza quella cosa esplosiva che c’è quando siamo tutti e tre insieme. Una volta usavamo Skype quando ero via, poi mi ha detto che non le piaceva, che quando mi vedeva in video diventava triste perché le veniva voglia di toccarmi e non poteva. Adesso sono passata ai messaggi vocali”.



