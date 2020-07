Fabrizia Carminati/ “Ebbi una relazione con Silvio Berlusconi, furono anni magnifici”

Fabrizia Carminati è un ex valletta famosa soprattutto negli anni ’80 che può vantarsi di aver avuto due fidanzati d’eccellenza: Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, e Silvio Berlusconi, da 26 anni numero uno di Forza Italia e grande oppositore del primo. La Carminati è sparita dalla televisione, ma ciò non significa che se ne stia a casa ad oziare: “Ho un sacco di cose da fare anche se non lavoro, può sembrare una contraddizione ma è così – racconta al collega di Libero, Giovanni Terzi – innanzitutto mi occupo di mio marito, che per troppo tempo ho trascurato, e di mio figlio Massimiliano; entrambe le cose mi danno enormi soddisfazioni. Due anni fa ho smesso di lavorare per Primantenna una rete privata, dove facevo un programma di cucina”. La Carminati, come anticipato, è stata una delle protagoniste dei favolosi anni ’80: “Facevo la modella perché, nonostante non fossi altissima, ero molto proporzionata. Mi chiamarono, quelli della mia agenzia, per fare da valletta a Zingonia, una località in provincia di Bergamo. Li c’era Mike Buongiorno che presentava e quando mi vide disse “Ma sei americana?”. Forse perché ero bionda è piena di efelidi. La serata finì così. Poi, sempre nel 1979, la mia agenzia mi chiamò per dirmi se volevo fare un provino per Canale58. Accettai”.

FABRIZIA CARMINATI: “QUANDO FIRMAI CON MEDIASET RIMASI SENZA PAROLE”

La Carminati si recò quindi a Milano e le venne comunicato che Mike Bongiorno voleva lei: “Rimasi senza parole. Ero arrivata a Milano 2 con la mia 500 e non avrei mai immaginato di firmare il mio contratto con Silvio Berlusconi”. E proprio con il Cavaliere scoppiò l’amore: “Assolutamente sì. È un uomo affascinante ed galante. Veniva sempre ad ogni registrazione che facevo e poi ci portava tutti fuori a mangiare allo Sporting di Milano 2 alla sera. Era piacevole, intelligente e si metteva a cantare e suonare al pianoforte. Furono anni irripetibili”. Dopo un po’ la loro storia finì, con la Carminati che raccontò al Cavaliere di essersi innamorata di un altro uomo, il suo marito attuale: “Così una sera mi portò a vedere al Teatro Manzoni di Milano. In quella occasione c’era una bellissima donna come protagonista che di nome faceva Veronica Lario. Alla fine dello spettacolo dissi a Berlusconi di andare in camerino a complimentarsi con l’attrice protagonista e lui naturalmente lo fece”. La cosa curiosa è che Fabrizia si sposò il 15 dicembre 1990 con il suo attuale compagno, Mimmo, e sempre lo stesso giorno Berlusconi si sposò con la Lario, sua ex storica moglie. “l giorno dopo mi arrivò un telegramma con scritto “Scusa il ritardo, ma ero quel giorno molto impegnato anche io”, firmato Silvio”. Ad un certo punto la Carminati è sparita dalla tv quasi inspiegabilmente, e solo grazie alla famiglia è riuscita a superare quest’amarezza: “Se non mi è venuto un esaurimento nervoso in due anni è olo perché amo la vita e la mia famiglia mi è stata sempre accanto. Però penso che la mia storia sia simile a tante altre nel mondo dello spettacolo”.



