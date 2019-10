Fabrizia De André a Pomeriggio 5/ Novità sul rapporto con Francesca? Dopo la lite…

Cosa sta accadendo tra Fabrizia e Francesca De Andrè? Le ultime settimane hanno evidenziato forti malumori tra le due sorelle e, a quanto pare, un allontanamento rilevante soprattutto da parte di Francesca. Dopo il Grande Fratello 16, quest’ultima ha lasciato Gennaro Lillio ed è tornata con Giorgio Tambellini ma, a quanto pare, ha anche deciso di chiudere i rapporti con sua sorella Fabrizia. Oggi lei sarà però ospite a Pomeriggio 5 per aggiornare Barbara d’Urso e il pubblico su questa delicata vicenda. Le due sorelle avranno avuto modo di chiarirsi o Francesca è rimasta della sua opinione? D’altronde Fabrizia aveva già chiaramente espresso la voglia di fare pace con la sorella.

Fabrizia e Francesca De Andrè, pace ancora lontana?

Proprio a Barbara d’Urso, Fabrizia De André aveva ammesso, in riferimento alla sorella Francesca: “La mia porta per lei è sempre aperta. Non ho bisogno di Francesca per venire da te. L’ho fatto per proteggerla, come stiamo facendo tutti.” Il riferimento è a quello che l’ex gieffina ha chiamato ‘complotto’ ai danni suoi e quelli di Giorgio. Fabrizia aveva poi aggiunto: “Mio padre non la chiama perché forse ha paura di altri insulti ma lui ha fatto un passo. Non cerchiamo di buttare altra legna sul fuoco. Non capisco questo accanimento. Se vorrà un confronto, ci sarò. Se Giorgio l’ha convinta di questa cosa? Può essere, non lo so… Da quando si è lasciata con Gennaro, è sparita. Giorgio vuole querelarmi? Ma per cosa? Su che base? Se dobbiamo massacrarci, io me ne tiro fuori perché ho da tutelare mio figlio che è anche suo nipote.”

