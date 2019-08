FABRIZIA DE ANDRE’ CON PAPA’ CRISTIANO/ Appello a Francesca: ‘il passato mi parla”

Fabrizia De Andrè pubblica una bellissima foto dall’album di famiglia di quando era piccola in vacanza al mare con il padre Cristiano De Andrè, la sorella Francesca e il fratello Filippo. Una foto bellissima corredata da una didascalia che conferma come i rapporti con il papà oggi siano stati ricuciti. “Il passato mi parla ma non mi rattrista più” scrive la primogenita di Cristiano De Andrè con una serie di hashtag #fabriziadeandre #cristianodeandre#francescadeandre #filippodeandre#piccolinoi #belli #estate99 #familylife. Immediata la reazione da parte dei follower che si complimentano con Fabrizia per la scelta di aver fatto pace con il padre. “Questa foto vale più di mille parole. Brava Fabrizia! Come sempre ti dimostri matura ed intelligente” scrive un utente a cui seguono altri commenti: “bellissimo passato”, “Chissà che un giorno non replicherete questa foto”, “Buona serata Fabrizia che bellissima foto ricordo di te tuo papà cristiano tu papà Cristiano tu Francesca vicino a te e Filippo” e poi c’è chi denota una certa somiglianza tra di loro “che belli assomigliate tutti a vostro padre”.

Fabrizia De Andrè pace fatta con Cristiano De Andrè

Alla fine Fabrizia De Andrè ha fatto pace con il padre Cristiano De Andrè. La concorrente ‘mancata’ del Grande Fratello 16, a differenza della sorella Francesca, ha deciso di cogliere la mano del padre e di riprovare a costruirci un rapporto. La mia porta è sempre stata aperta, quindi sono contenta che lui si sia fatto avanti e che mi abbia chiamato facendomi trascorrere, insieme a mio figlio Riccardo, una splendida settimana in Sardegna. Speriamo che tra noi vada sempre meglio. Ci siamo chiariti e abbiamo vissuto momenti molto sereni”, le parole di Fabrizia dette al settimanale Nuovo. Oggi i rapporti tra Fabrizia e Cristiano De Andrè sono ricominciati dopo un confronto che non succedeva da anni. Diverso è il caso di Francesca De Andrè, che ha rifiutato l’incontro con il padre, ma Fabrizia ha detto di essere pronta a fare da paciere per entrambi.

Fabrizia De Andrè: “proverò a far parlare papà Cristiano e Francesca”

Se Fabrizia De Andrè ha accettato il confronto – dialogo con papà Cristiano, differente è stata la scelta di Francesca De Andrè che ha rispedito al mittente l’invito definendolo come una ricerca di pubblicità. Riguardo alla vicenda Fabrizia ha detto alla stampa: “Sì, è vero che papà non l’ha chiamata e che non ha fatto nulla se non un post sulla sua pagina web. Se non dovesse accadere nulla, allora proverò io a parlare direttamente con mio padre, cercando di andare incontro alle esigenze di Francesca. Speriamo che questa estate porti di nuovo l’unità in famiglia”. Chissà che Fabrizia non riesca a convincere la sorella Francesca a fare pace con il padre Cristiano in modo da replicare questa bellissima foto di famiglia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizia De Andrè (@fabriziadeandre) in data: 16 Ago 2019 alle ore 10:56 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA