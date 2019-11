Fabrizia De André con papà Cristiano/ “Chi si appartiene, si ritrova”. E Francesca?

Fabrizia De André a pranzo con suo padre Cristiano. I due si sono ritrovati e riavvicinati in estate e, stando alle foto che pubblicano sui social, sembra proprio che il peggio sia passato tra i due. I rapporti nella famiglia De André, come noto, sono stati molto turbolenti negli ultimi anni, ma la primogenita Fabrizia sembra aver superato i dissidi col padre. «Chi si appartiene, si ritrova», ha scritto su Instagram con un selfie in cui è ritratta col padre. Gli hashtag scelti per il post sono la conferma di un affetto ritrovato. Anche suo padre comunque ha voluto condividere la foto scattata alla Langosteria Cafè Milano, locale che si trova alla Galleria del Corso. «Milano, con Fabrizia in Langosteria», ha scritto lui su Facebook. I due post, oltre ad avere la foto in comune, sono suggellati dall’emoticon del cuore, ulteriore conferma del fatto che hanno ritrovato una loro serenità. Lo stesso però non si può dire di Francesca.

FABRIZIA DE ANDRÉ CON PAPÀ CRISTIANO. E FRANCESCA?

Se da un lato Fabrizia De André può essere felice essendosi riavvicinata al padre, dall’altro deve fare i conti con l’allontanamento della sorella Francesca, che non ha invece condiviso la sua decisione di chiarirsi col padre. Dopo il Grande Fratello 16, ha lasciato Gennaro Lillio ed è tornata con Giorgio Tambellini, poi ha anche deciso di chiudere i rapporti con la sorella Fabrizia De André. E questo perché a luglio Cristiano De André aveva accolto in Sardegna le figlie Alice e Fabrizia, scrivendo sui social: «Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi». Ma Francesca De André non ha raccolto l’invito del padre, anzi sui social non perde occasione per lanciare frecciatine. Spesso infatti condivide alcuni testi del nonno, Fabrizio De André. «Non si risenta la gente per bene, se non mi adatto a portar le catene», ha scritto ad esempio Francesca in uno dei suoi ultimi post su Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA