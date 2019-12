Fabrizia De Andrè e papà Cristiano/ Festa di compleanno senza Francesca…

Continua l’operazione simpatia di Fabrizia de Andrè e di papà Cristiano che, dopo aver posato insieme a Babbo Natale e al resto della famiglia proprio in occasione delle festività, adesso hanno fatto lo stesso in occasione del compleanno del cantautore. Cristiano De Andrè ha festeggiato i suoi 57 anni in compagnia della sua famiglia e dei figli ma non tutti visto che, proprio come è successo a Natale, mancava all’appello la bella Francesca de Andrè. La giovane è ormai sparita un po’ sia dalla televisione che da social e nemmeno in questi giorni di feste ha postato qualcosa per fare gli auguri ai fan che la seguono e che adesso sono preoccupati per lei. E’ davvero il ritrovato amore e la serenità a tenerla lontano dai social e dalla famiglia o c’è qualcosa che non sappiamo e che verrà a galla nelle prossime settimane?

FRANCESCA DE ANDRE’ E PAPA’ CRISTIANO FESTEGGIANO IL COMPLEANNO MA…

Al momento non ci sono indizi a riguardo ma i fan della famiglia De Andrè sono felici di vedere come Francesca e il papà Cristiano sia così complici. Lei stessa ha postato una foto su Instagram con tanto di cuore pronto a racchiudere i loro volti e i loro sguardi “innamorati” al grido di “Capricorni”. Per loro non sono arrivati solo complimenti e auguri visto che qualcuno si chiede che fine abbia fatto Francesca mentre altri ancora sono convinti che presto il loro rapporto naufragherà ancora, il fatto è che Francesca, per chi non lo ricordasse, ha rinunciato ad entrare nella casa del Grande Fratello per riavvicinarsi al padre e, a quanto pare, ci è riuscita nel migliore dei modi. Il resto lo scopriremo solo al prossimo scoop su una delle famiglie più chiacchierate del gossip italiano.

