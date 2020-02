Fabrizia De Andrè, messaggio a Fabrizio/ “Auguri nonno, se fossi qui faresti ordine”

Esattamente oggi, 18 febbraio, 80 anni fa, nasceva il grande Fabrizio De Andrè, uno dei cantautori più amati d’Italia, icona della nostra musica riconosciuta all’unanimità. Numerosi i messaggi di auguri piovuti sui social in queste ultime ore, a cominciare da quelli di una delle nipoti, Fabrizia. Questi ha pubblicato una bella foto del nonno sulla sua pagina Instagram, con l’annessa della didascalia malinconica: “Oggi sarebbe il tuo 80esimo compleanno.. come vorrei fossi qui e mettessi ordine un po’ in tutti noi, con il tuo fare modesto ma fiero, sicuro di te stesso che trasmette sicurezza. Manchi Tanti auguri caro nonno”. A cosa si starà riferendo di preciso la bella Fabrizia? Non è da escludere che centri qualcosa la sorella Francesca, ex concorrente del Grande Fratello. Le due, infatti, non si parlano da tempo dopo che Francesca ha accusato Fabrizia di aver architettato una sorta di complotto per farla lasciare con il suo attuale fidanzato, Giorgio Tambellini.

FABRIZIA DE ANDRÈ, L’APPELLO PER RIVEDERE LA SORELLA FRANCESCA

In una recente intervista Francesca ha dichiarato, riferendosi anche a Biagio D’Anelli: “Mettendo in dubbio la fedeltà di Giorgio mi hanno fatto molto male. Non mi fido più di lei e non potrò mai più fidarmi. Mi ha visto piangere e stare male e ha portato avanti comunque questa farsa”. Ieri Fabrizia è apparsa nuovamente in tv, ospite di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, e nell’occasione ha lanciato un appello rivolto proprio alla sorella: “Ho provato a chiamarla e a mandarle messaggi, ma non ne vuole sapere. Mi ha contattata a dicembre chiedendole di mandarle vestiti suoi che le servivano. Poi è sparita di nuovo. Crede che ci sia stato un complotto contro di lei, ma non è così. Sono disposta a tutto – conclude – anche a fare la macchina della verità, Francesca chiamami”. Tornando al grande Fabrizio De Andrè, nonno delle due, tanti i messaggi d’affetto delle ultime ore, fra cui quello del figlio Cristiano (tra l’altro padre di Fabrizia e Francesca), che in una recente intervista ha dichiarato: “Gli regalerei il Nobel per la poesia e la letteratura. Se lo merita senza alcun dubbio”.

