Fabrizia de Andrè, Natale in famiglia senza Francesca/ Foto con papà Cristiano ma…

E alla fine sembra proprio che il riavvicinamento di Fabrizia de Andrè a papà Cristiano sia vero e continui anche in queste feste 2019. Proprio in occasione della vigilia di Natale ieri sera, la bella ex quasi concorrente del Grande Fratello, ha pensato bene di pubblicare una foto di famiglia con suo padre e sua sorella con tanto di Babbo Natale e nipotino per la gioia di tutti coloro che la amano, la seguono e hanno sperato in questa nuova serenità. Come spesso accade in queste occasioni, però, un neo c’è stato ed è legato all’assenza di Francesca de Andrè non solo alla possibile festa e cena di famiglia ma anche nella foto come molti utenti social hanno avuto modo di notare e di commentare ieri sera e anche nelle prime ore di questa mattina. Fabrizia ha postato al foto di famiglia scrivendo: “Buon Natale a tutti voi❤️☃️🎄🎁#familylove #finallytogether” e i commenti, anche più pungenti, non sono mancati.

GLI AUGURI DI CRISTIANO E FABRIZIA DE ANDRE’ MA FRANCESCA…

Di Francesca de Andrè infatti, al momento, non c’è alcuna notizia e nessun aggiornamento social. L’ultima foto che ha postato su Instagram risale a qualche giorno fa quando ha rivelato di poter fare l’albero di Natale con “le palle che le hanno raccontato in quest’ultimo anno”, e poi il silenzio. Anche le sue storie sono ferme almeno ad un paio di giorni fa e la bella gieffina ancora non ha fatto nemmeno gli auguri ai suoi fan figuriamoci poi commentare l’allegra e spensierata foto di famiglia. A completare la Vigilia di Natale ci ha pensato poi Cristiano mostrando il suo albero di Natale e i doni posizionati sotto augurando a tutti buone feste. C’era anche il regalo di Francesca tra quelli? Lei è stata invitata a questa reunion?

