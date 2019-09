Fabrizia de Andrè “Non è più la stessa”/ La sorella Francesca torna da Giorgio ma…

Bastano due parole messe insieme per caso, una sorta di frase che faccia da didascalia ad una foto per pubblicizzare o ringraziare trucco e parrucco ed ecco che parte subito il riferimento la frecciatina, ma è davvero questo quello che voleva fare Fabrizia de Andrè con il suo ultimo post Instagram? La bella sorella di Francesca de Andrè appare in tutto il suo splendore parlando di cambiamenti, di dolore anestetizzato e di tutto quello che sembra riguardare davvero il cuore e i suoi sentimenti, ma sarà davvero così? Francesca è tornata in tv insieme al suo ex Giorgio Tambellini annunciando il loro ritorno insieme dopo il “complotto” che li ha separati durante il Grande Fratello lasciando intendere che anche la sorella Fabrizia, sua ancora con l’esterno, le abbia in qualche modo mentito, anche lei faceva parte di questo complotto destinato a portare a casa drammi e ascolti?

FABRIZIA DE ANDRE’ LANCIA UNA FRECCIATINA ALLA SORELLA FRANCESCA?

Su Instagram Fabrizia de Andrè scrive: “Ma lei è cambiata, lei è diversa, lei vede il mondo con altri occhi, lei ha imparato a non fidarsi, lei sta anestetizzando i suoi sentimenti, lei non è più la stessa e probabilmente non lo sarà mai più“. Non spiega bene se il riferimento è alla sua vita o magari a quella della sorella ma tra i commenti arriva subito chi fa notare che potrebbe essere proprio Francesca la destinataria di questo messaggio. A quel punto Fabrizia decide di chiarire: “le frasi che scrivo , non sono riferite a nessuno in particolare. Sono semplicemente ,messe casualmente sotto ogni post che pubblico”. Sarà vero o presto avremo un altro scontro tra le due sorelle? Chi ha seguito il gossip sa bene che Fabrizia si è riavvicinata al padre al contrario di quanto ha fatto Francesca, sarà questo nuovo terreno di scontro?





© RIPRODUZIONE RISERVATA