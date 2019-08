FABRIZIA DE ANDRE’/ “Proverò a far chiarire papà Cristiano e Francesca”

Pace fatta tra Fabrizia De Andrè e il padre Cristiano De Andrè. La primogenita di casa De Andrè alla fine ha deciso di rispondere all’appello del padre mettendo, almeno per il momento, la parola “fine” alla diatriba mediatica portata in video al “Grande Fratello” e nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. A differenza della sorella Francesca De Andrè che ha bollato le richieste del padre come “semplici moine” e “pantomime mediatiche”, Fabrizia ha ristabilito dei rapporti con il padre precisando di essere pronta anche a fare da tramite tra Cristiano De Andrè e la sorella Francesca. La ex concorrente del Grande Fratello non si è certo dimostrata favorevole alla decisione della sorella Fabrizia: “Non condivido la sua scelta. Nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella casa del Grande Fratello. Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene”.

Fabrizia De Andrè: “ci siamo chiariti con papà Cristiano”

Dalle pagine del settimanale Nuovo, Fabrizia De Andrè ha raccontato come sono andate le cose con il padre Cristiano De Andrè: “la mia porta è sempre stata aperta, quindi sono contenta che lui si sia fatto avanti e che mi abbia chiamato facendomi trascorrere, insieme a mio figlio Riccardo, una splendida settimana in Sardegna. Speriamo che tra noi vada sempre meglio. Ci siamo chiariti e abbiamo vissuto momenti molto sereni”. La nipote di Fabrizio De Andrè ha voluto tendere la mano al padre promettendosi di ricominciare: “ci siamo detti di ricominciare, di cercare di venirci incontro e di capirci. L’importante è che abbiamo parlato e che abbiamo avuto finalmente un confronto. Questa è una cosa positiva e io ne sono molto felice”. Ora Fabrizia vuole cercare di far riconciliare anche Francesca con il padre.

Fabrizia De Andrè: “proverò a far parlare papà e Francesca”

La figlia di Cristiano De Andrè ha naturalmente parlato anche della sorella Francesca De Andrè che, a differenza sua, non ha risposto all’appello del padre. Anzi ha ribattuto con una serie di dichiarazioni che non saranno sicuramente piaciute al cantautore da sempre interessato a mantenere un profilo basso. “Francesca? Sì, è vero che papà non l’ha chiamata e che non ha fatto nulla se non un post sulla sua pagina web” – ha dichiarato Fabrizia De Andrè, che si è ripromessa: “se non dovesse accadere nulla, allora proverò io a parlare direttamente con mio padre, cercando di andare incontro alle esigenze di Francesca. Speriamo che questa estate porti di nuovo l’unità in famiglia”. Riuscirà la nipote di Fabrizio De Andrè a mettere pace tra la sorella e il papà?



