FABRIZIA DE ANDRÈ/ “Con mio padre Cristiano ora va bene. Francesca…” (Pomeriggio 5)

Fabrizia De Andrè ha parlato a Pomeriggio 5 della sorella Francesca, che recentemente si è lasciata con Gennaro Lillio. «È la prima volta che ci vediamo dal Grande Fratello», ha esordito Fabrizia rivolgendosi all’ex gieffino. Inoltre, ha spiegato di non essersi confrontata con la sorella sulla fine della relazione. «Ho saputo tutto dai social e mi dispiace tantissimo, lui mi è sempre piaciuto». In studio tutti perplessi per il fatto che non abbia parlato con Francesca De Andrè della rottura con Gennaro Lillio. «Non ci siamo sentite dopo la rottura, forse era presa dal lavoro». Allora Fabrizia De Andrè ha provato a fare chiarezza. «Ho parlato tutta l’estate con Francesca, non quando è finita tra loro». A proposito invece dei rapporti con suo padre Cristiano, ha chiarito: «Come va con mio padre? Benissimo. Io ho scelto di riavvicinarmi, lei no e rispetto la sua scelta». (agg. di Silvana Palazzo)

Fabrizia De Andrè a Pomeriggio 5: dal padre Cristiano alla sorella…

Fabrizia De Andrè è pronta a raccontare la verità sul suo ritrovato rapporto con il padre Cristiano nel salotto di Pomeriggio 5. Ospite della prima puntata della nuova stagione della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Fabrizia De Andrè che ha trascorso un’estate serena, aprirà i cassetti della sua vita svelando i retroscena sull’attuale rapporto tra il padre e la sorella Francesca che, invece, non ha alcuna intenzione di dimenticare il passato concedendo una nuova possibilità al padre. Nonostante tutto, però, Fabrizia ha recentemente raccontato alla stampa di voler fare tutto il possibile per riavvicinare la sorella e il padre: “Sì, è vero che papà non l’ha chiamata e che non ha fatto nulla se non un post sulla sua pagina web. Se non dovesse accadere nulla, allora proverò io a parlare direttamente con mio padre, cercando di andare incontro alle esigenze di Francesca. Speriamo che questa estate porti di nuovo l’unità in famiglia”. Ci sarà riuscita?

Fabrizia De Andrè a Pomeriggio 5: Giorgio Tambellini torna in famiglia?

Fabrizia De Andrè è stata la prima sostenitrice della sorella Francesca durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 2019 anche se non ha mai nascosto di preferire Gennaro Lillio a Giorgio Tambellini al punto da non aver nascosto la sua gioia quando Francesca , chiusa la storia con Tambellini, ha scelto di fidanzarsi con il bel napoletano. Ora, però, le cose sono cambiate: la storia tra Gennaro e Francesca è finita e Giorgio ha dichiarato di amare ancora la sua ex fidanzata. Fabrizia De Andrè, dunque, nel salotto di Pomeriggio 5, annuncerà di essere pronta a riaccogliere in famiglia Tambellini? I fans di Francesca sono pronti a scommettere sul no.



