Fabrizia e Gennaro, nuova coppia all’Isola?/ Mercedesz “Da quando c’è lui è un’altra”

Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli nuova coppia all’Isola dei Famosi 2022?

Gennaro Auletto è stato l’eliminato della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Lasciata la palapa, il concorrente, come sempre accade, è sbarcato su Playa Sgamadissima dove ha ritrovato Mercedesz Henger e ha conosciuto Fabrizia Santarelli, mai incontrata finora. Tra i due pare sia scattata una scintilla che potrebbe renderli la prossima coppia dell’Isola. È quanto trasparso dal daytime andato in onda oggi, 24 maggio, che ha svelato cos’è accaduto subito dopo la fine della diretta.

Mercedesz Henger eliminata Isola dei Famosi/ Bacio Giuda a Nicolas, lui sfotte e...

“Sono contento di essere qui, una nuova energia, una nuova persona da conoscere, ritrovo una grande amica come Mercedesz”, ha ammesso subito Gennaro. La Henger ha ricambiato la gioia di Gennaro, dichiarando in confessionale: “Non me l’aspettavo di essere così contenta per l’arrivo di Gennaro perché comunque prima che partissi dall’altra spiaggia avevamo avuto un po’ da ridire. Quindi sono contenta, vediamo come si sviluppa questa cosa”.

Edoardo e Mercedesz, pace fatta all'Isola/ Lui scherza: "Abbiamo fatto sess* e…"

Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli, flirt all’Isola?

L’arrivo di Gennaro Auletto a playa Sagamada ha dato subito nuova linfa anche a Fabrizia. Mercedesz se n’è accorta e ancora in confessionale ha dichiarato: “Io ho intuito che da adesso in poi il mio ruolo sarà la porta candela della situazione. Non riconosco più Fabrizia, non è più lei, si è completamente dimenticata della mia esistenza”. In un’altra scena, Fabrizia dice poi a Gennaro: “Ci dobbiamo divertire perché quest’isola è movimentata, le energie sono quelle che sono“, e lui replica “Non ti preoccupare, ti faccio divertire io”. Rimasta da sola in confessionale, la Santarelli ammette infine di essere felice di questo nuovo arrivo: “Sono contenta perché ha portato luce su questa playa, poi è del sud e io ho un debole per i miei compaesani“. Che stia per nascere una nuova coppia?

LEGGI ANCHE:

Mercedesz Henger vittima di bullismo?/ "Mia madre mi diceva: sii forte..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA