Fabrizia Ieluzzi, chi è l’ex moglie Matteo Salvini e perché si sono lasciati?/ “Inevitabili incomprensioni”

Tutto sulla storia d’amore tra Matteo Salvini e l’ex moglie Fabrizia Ieluzzi, madre del figlio Federico

Forse non tutti sanno che Matteo Salvini ha un’ex moglie ovvero Fabrizia Ieluzzi. Con la giornalista radiofonica e personal coach, ha messo al mondo il figlio primogenito, Federico. I due si sono incontrati parecchi anni fa, quando Matteo Salvini era ancora un consigliere del Comune di Milano e lei una giornalista radiofonica che si occupava di politica. L’ex moglie di Salvini ha lavorato per diversi anni nel mondo della comunicazione e oggi sembra proseguire la sua attività con successo.

Fabrizia Ieluzzi e Matteo Salvini si sono sposati agli inizi degli anni duemila, quando lei era incinta di Federico. Le nozze sono durate appena due anni, ma il divorzio è arrivato solo nel 2010. Non è noto il chiaro motivo che ha portato alla fine del matrimonio: in un’intervista della donna, di origini pugliesi, a Vanity Fair del 2015 si parlò di “inevitabili incomprensioni” che hanno portato alla separazione.

Matteo Salvini, quanti amori dopo la rottura con l’ex moglie Fabrizia Ieluzzi

Dunque, non sono chiari i motivi precisi che avrebbero portato Fabrizia Ieluzzi e Matteo Salvini a separarsi definitivamente. In questo senso non è mai stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte dei diretti interessati. Ciò che è certo è questo: dopo il divorzio con la prima moglie, Matteo Salvini ha intrapreso una relazione di quattro anni con Giulia Martinelli, avvocata comasca classe 1979, con cui ha avuto la seconda figlia, che si chiama Mirta.

Giulia è un’esponente della Lega e pare lavori in Regione Lombardia. Conclusa anche la relazione con la Martinelli, Matteo Salvini ha poi avuto una storia d’amore con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, durata alcuni anni. Al momento è sentimentalmente legato a Francesca Verdini.

