Fabrizia Santarelli chi è?/ Da “Bona sorte” all’Isola dei Famosi 2022, fidanzato cercasi…

Fabrizia Santarelli è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. La donna, in passato ha collaborato con alcuni tra i più importanti brand di moda come modella e successivamente è stata scelta da Paolo Bonolis ad Avanti un altro, come “Bona sorte” mora e in seguito ha partecipato scelta per un piccolo ruolo nella serie Mediaset “Storia di una famiglia per bene”.

Ilary Blasi ha presentato a tutti gli spettatori la nuova naufraga attraverso una clip di presentazione in cui la ragazza ha detto: “Presto sarò una vostra compagna di avventure all’Isola” per poi aggiungere una notizia che ha stuzzicato la curiosità di tutti: “Sono single da un po’ e i tramonti mi aiuteranno a lasciare il cuore” per la naufraga il suo uomo ideale deve essere “Senz’altro colto e intelligente, data la mia laura 110 e lode in Giurisprudenza”.

Fabrizia Santarelli gli studi in giurisprudenza e la passione per la moda

Fabrizia Santarelli è nata a Bari il 29 gennaio 1993 e dopo essersi diplomata al Liceo Classico ha intrapreso gli studi in giurisprudenza in cui si è laureata pieni voti e successivamente si è dedicata alla pratica forense. Subito dopo gli studi però la ragazza ha iniziato a coltivare anche un’altra delle sue più grandi passioni: la moda, che l’aveva portata nel 2011 a partecipare a Miss Italia.

La donna non ha mai raccontato tanto della sua vita privata, però durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha ammesso di essere molto legata ai suoi genitori e a tutta la sua famiglia: “La mia famiglia è il dono più grande che Dio mi ha dato. Siamo molto uniti, mamma e papà si sono sposati a 19 anni e sono la dimostrazione dell’amore. Siamo in 5 a casa e con mio fratello e mia sorella ho un rapporto bellissimo. La mia famiglia è tutta la mia vita”.

