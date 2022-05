Fabrizia Santarelli, chi è la nuova concorrente Isola dei Famosi 2022/ Rivalità con Mercedesz e Maria Laura?

Fabrizia Santarelli, l’esordio a Miss Italia e l’approdo ad Avanti un altro

Fabrizia Santarelli è un volto noto di Canale Cinque e la conosciamo come bona sorte nel programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. La bellissima showgirl entra in corsa nel cast dell’Isola dei Famosi 2022 insieme a Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, saranno complici o da subito sarà rivalità per entrare nelle simpatie degli altri concorrenti dell’Isola. Fabrizia Santarelli ha partecipato a Miss Italia nel 2011. Appena 18enne, l’aspirante showgirl di origini pugliesi, approdò al concorso dopo aver vinto la fascia di Miss Curve e riuscì ad arrivare alla finalissima. Poi ha ricoperto un piccolo ruolo nella miniserie Storia di una famiglia per bene. Dopo una prima fase di studi in giurisprudenza, ha decisamente virato la sua carriera, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Al centro della sua vita, c’è senza dubbio l’amore per la sua famiglia. “Siamo molto uniti, mamma e papà si sono sposati a 19 anni e sono la dimostrazione vera dell’amore. Siamo in 5 a casa e con mio fratello e mia sorella ho un rapporto bellissimo. La mia famiglia è tutta la mia vita”, ha dichiarato in varie occasioni.

Fabrizia Santarelli chi è?/ Da "Bona sorte" all'Isola dei Famosi 2022, fidanzato cercasi...

Fabrizia si professa single e nella clip di presentazione dell’Isola dei Famosi ha dichiarato di perdere la testa per gli uomini dall’accento romano. Molte le foto che la ritraggono in pose seducenti, ritratti artistici da migliaia di like: “Voglio essere libera di mostrarmi come voglio, non penso a quello che dice la gente, se fa star bene a me lo faccio, altrimenti no”, ha detto nel merito della sua immagine sui social.

Fabrizia Santarelli è fidanzata? “Il mio uomo ideale…”

Fabrizia Santarelli è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non si hanno molte informazioni al riguardo. Non sono noti ex fidanzati, famosi o meno che siano. Lei si definisce romantica, pertanto il suo partner ideale la deve “portare a vedere i tramonti, scrivere il suo nome sulla sabbia e cantare le canzoni di Claudio Baglioni”. Fabrizia Santarelli si è trasferita a Roma per motivi di lavoro ma fa la spola tra la Capitale e Bari.

Fabrizia Santarelli è amante degli animali e ha una cagnolina di nome Chloe. Ama la musica e il suo cantante preferito è Claudio Baglioni. La frase che più la rappresenta è un celebre verso del cantautore: “E non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso”. La showgirl ha affermato in diverse interviste come questa frase le sia stata di grande ispirazione in momenti difficili della sua vita o quando si è trovata davanti a una scelta importante: per esempio quella di abbandonare il mondo della Giurisprudenza, nonostante la sua Laurea in Legge da 110 e lode, per inseguire il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

