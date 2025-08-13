Fabrizia Santarelli: Miss Curve, quasi magistrato e regina della TV. Ecco chi è davvero la Bonas di Avanti un altro!

Fabrizia Santarelli non è “solo” la Bonas di Avanti un Altro, ma vanta una carriera da invidia alle sue spalle. Nata nel 1993 a Bari, frequenta con successo il Liceo Classico della città per poi iscriversi a Giurisprudenza. Il suo sogno? Diventare Magistrato. Per questo motivo, dopo una laurea a pieni voti si dedica subito al lavoro, con un tirocinio alla Corte d’Appello di Bari. Forse, però, quella non era la strada giusta per lei: dopo un anno dallo stage decide di tuffarsi nel mondo della televisione.

“Scrivevo bozze di sentenze di secondo grado affrontando i più ostici argomenti di diritto civile. Amo il diritto, amo scrivere ma quella non era la strada che faceva battere il mio cuore” aveva detto a Blasting News, raccontando di aver imparato tantissimo da un magistrato per i 18 mesi di lavoro. Fabrizia Santarelli prosegue quindi la sua carriera nel mondo della recitazione. Non solo, fa anche la modella sin da quando aveva solo 15 anni! La sua bellezza la porta dritta dritta a Miss Italia dove vince “Miss Curve”.

Fabrizia Santarelli, la vita privata e il libro “Abbondanza spirituale”

Sulla vita privata di Fabrizia Santarelli si sa pochissimo. Lei, riservatissima, non ha mai amato far parlare di sè e quello che mostra sui social è relativo solo al suo lavoro. Non si sa bene se abbia avuto un fidanzato, ma durante la sua presentazione per l’Isola dei Famosi aveva spiegato di voler al suo fianco un uomo romantico, capace di stupire, ma soprattutto una persona intelligente e colta. Insomma, un principe! Successivamente ha poi espresso la volontà di essere sposata con due figli e di vivere in una casa al mare. La ragazza ha le idee ben chiare!

Appassionatissima di spiritualità, Fabrizia Santarelli ha anche scritto un libro, “Abbondanza spirituale“, nato dall’esigenza di scappare da una vita che non le apparteneva ormai più. Su Instagram lo presenta con queste parole: “Un giorno non troppo lontano mi sono sentita persa. Non sapevo chi fossi e cosa volessi. La realtà esterna mi opprimeva” e ancora, “…lessi un libro che mi cambiò la vita. Riuscì a demolire le maschere, i doveri, i condizionamenti, i costrutti sociali, i sensi di colpa e la paura di essere me stessa. Mi sembrò di tornare a casa. Nella mia ANIMA. Lì ritrovai la mia verità. Tornai a respirare. E NON ho mai smesso di respirare l’ANIMA da quel giorno.“