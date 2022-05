Fabrizia Santarelli è fidanzata?/ Alcune indiscrezioni rivelano che sia single ma…

Fabrizia Santarelli è single? Nessun gossip sulla sua vita privata…

Fabrizia Santarelli è single. La modella sta per sbarcare all’Isola dei Famosi e sicuramente farà girare la testa ad alcuni naufraghi. In primis ad Edoardo Tavassi che si è lasciato già ammaliare dalla sua bellezza. Nel video di presentazione, Fabrizia ha dichiarato di essere single da un po’ e di essere alla ricerca dell’amore. “Presto sarò una vostra compagna di avventure all’Isola. Sono single da un po’ e i tramonti mi aiuteranno a lasciare il cuore”, ha spiegato. Nella clip di presentazione per l’Isola dei Famosi la nuova naufraga ha raccontato anche il tipo di uomo che vorrebbe al suo fianco. Deve essere colto e intelligente, vista la sua laurea in Giurisprudenza: “Ho un grande debole per l’accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia” ha aggiunto. Infine ha svelato che desidererebbe vedere tanti tramonti con lui il quale dovrebbe cantarle le canzoni di Claudio Baglioni.

Fabrizia Santarelli è molto riservata sulla sua vita privata e ad oggi non sono trapelate indiscrezioni su nomi di probabili fidanzati. Per il momento non sembra che la modella sia fidanzata ma, se approderà sulle spiagge dell’Isola, la situazione potrebbe cambiare molto presto. Il suo profilo Instagram ha raccolto un grande seguito negli ultimi tempi, grazie alle sue apparizioni televisive. Ha oltre 190mila follower, con i quali condivide aggiornamenti sulla sua carriera e tantissimi scatti mozzafiato.

La nuova concorrente del reality, in attesa di sbarcare in Honduras, ha registrato un videomessaggio stuzzicando proprio Edoardo che non ha trattenuto sorrisi e sguardi languidi. “Presto sarò una vostra compagna di avventure all’Isola. Sono single da un po’ e i tramonti dell’Isola mi aiuteranno a lasciare il cuore. L’uomo che cerco deve essere senz’altro colto e intelligente, data la mia laurea con 110 e lode in giurisprudenza”, ha esordito Fabrizia Santarelli. “Ho un grande debole per l’accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia. Io sono una ragazza molto romantica e il mio uomo ideale sull’Isola dei sapermi stupire, mi deve portare a vedere i tramonti, deve scrivere il mio nome sulla sabbia e mi deve cantare le canzoni di Claudio Baglioni. Sono convinta che il naufrago che possa stupirmi sull’Isola già c’è, quindi ci vediamo presto!”, ha aggiunto la nuova concorrente. Le parole di Fabrizia hanno fatto piacere ad Edoardo che spera di trovare presto la donna della sua vita. Sarà proprio Fabrizia Santarelli la donna che cerca?

