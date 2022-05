Fabrizia Santarelli lancia una frecciata a Roger Balduino/ “Vuole emergere…”

Fabrizia Santarelli vs Roger Balduino: “Non è stato in grado di scegliere e…”

Fabrizia Santarelli si trova su Playa Sgamada. Nelle scorse ore la naufraga dell’Isola dei Famosi si è confidata con Estefania Bernal. Fabrizia è carica e determinata a dare il meglio di sé. Estefania apprezza molto il comportamento di Fabrizia che però non vuole rimanere nel limbo: “Io voglio tornare in gioco”. Estefania fa notare a Fabrizia che l’altro giorno si era rammaricata proprio per i fatto di trovarsi su un’altra Isola e di essere stata eliminata: “Io ti avevo detto che non dovevi stare giù”. Fabrizia le ha spiegato: “Stavo metabolizzando quello che era successo perché per me non è stato facile. Ho tratto da quest’esperienza delle cose positive. Mi sono svegliata più agguerrita che mai”.

Estefania le fa notare che in ogni caso prima o poi entrambe sono destinate a ritornare in gioco. Fabrizia Santarelli tira fuori le unghie: “Sono nata per combattere”. Estefania le confida di voler tornare sull’altra Isola per chiarire la questione con Roger Balduino: “Sono delusa per quello che ha fatto”. Fabrizia Santarelli le fa notare che Roger non è stato in grado di fare una scelta: “Nel presente non è stato in grado di scegliere. Se fossi in te lo lascerei perdere”. Fabrizia esprime poi un parere su Roger Balduino: “L’ho visto con una voglia matta di emergere senza di te. All’inizio del percorso eravate quasi una cosa sola ma ora lui ha capito che ce la può fare anche senza di te”. Fabrizia Santarelli soffre per il fatto di non essere sull’Isola: “Non mi sono sentita spalleggiata dagli altri e l’ho trovato un comportamento vile. Appena tornerò sull’altra Isola lo farò notare”. Fabrizia vorrebbe in particolare smascherare Maria Laura De Vitis.

Fabrizia Santarelli è una delle ultime naufraghe arrivate sull’Isola dei Famosi insieme a Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger, che hanno cercato subito di inserirsi nel gruppo. La giovane modella aveva espresso il desiderio di conoscere Alessandro sebbene la differenza d’età e la gelosia di Carmen di Pietro che non ha limiti. Il figlio di Carmen ha apprezzato l’interesse, sebbene l’ostilità da parte di sua madre che non vorrebbe che Alessandro di fidanzasse ora all’età di 20 anni. Oltre ad essere attratta dal giovane, Fabrizia ha dichiarato di essere interessata anche a Nicolas Vaporidis da molto tempo, poichè apprezza i personaggi interpretati nei suoi film. Ma Nicolas ha chiarito di non essere interessato a nuove conoscenze, in quanto in Italia lo sta aspettando la sua fidanzata. Dunque Fabrizia ha deciso di concentrare la sua attenzione nei confronti di Alessandro, indipendentemente dalle affermazioni di Carmen, molto protettiva.

Nella sua vita privata Fabrizia sarebbe single, come ha dichiarato nel video di presentazione, e sarebbe pronta a trovare un nuovo amore anche sull’isola. Sin da subito le tre Conquistadoras hanno dovuto fare i conti con il duro comportamento di Roger, che avrebbe impartito loro degli ordini, impedendole di mangiare. In ogni caso la nuova naufraga Fabrizia, con un fisico da paura, sta già facendo strage di cuori sull’isola e tra il pubblico a casa. Eliminata dal pubblico dalla Playa Palapa ha deciso di dare il bacio di giuda a Maria Laura, dichiarando di essere falsa e costruita. La ragazza, una volta approdata sulla spiaggia degli eliminati, ha deciso di rigenerarsi senza veli nelle acque tropicali. Fabrizia in topless, con le sue movenze sensuali e sexy, ha ammaliato tutti nella Playa Sgamada con il suo corpo da modella. La ragazza si trova a suo agio davanti alle telecamere, per questo motivo appare molto disinvolta anche senza bikini. Nei prossimi giorni, in attesa della puntata in prima serata, potremo seguire Fabrizia e le sue avventure grazie alle dirette Mediaset e altre notizie nei canali ufficiali.











