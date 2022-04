Fabrizia Santarelli stuzzica Edoardo Tavassi/ “Cerco l’amore all’Isola, un uomo che…”

“C’è posta per voi anche questa sera, è il secondo appuntamento della vostra rubrica, Pesci scapoloni, e c’è una nuova candidata che ci ha scritto e che vorrebbe raggiungervi”. È così che Ilary Blasi, nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi, annuncia a Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni che è in arrivo in palapa un’altra bellissima donna single che potrebbe essere la donna che conquisterà il loro cuore. Si tratta di Fabrizia Santarelli, una delle prossime concorrenti dell’Isola dei Famosi che, prima di arrivare in Honduras, ha registrato un videomessaggio proprio per i due ‘Pesci scapoloni’, come ama chiamarli la conduttrice.

Blind Vs Edoardo Tavassi "Succube di tua sorella, vergogna"/ Rissa sfiorata all'Isola

Fabrizia Santarelli stuzzica Edoardo Tavassi: “L’accento romano è molto sexy”

“Presto sarò una vostra compagna di avventure all’Isola. – annuncia Fabrizia Santarelli nel videomessaggio; così si racconta – Sono single da un po’ e i tramonti dell’Isola mi aiuteranno a lasciare il cuore. L’uomo che cerco deve essere senz’altro colto e intelligente, data la mia laurea con 110 e lode in giurisprudenza.” Lancia così l’amo per Edoardo Tavassi: “Ho un grande debole per l’accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia. Io sono una ragazza molto romantica e il mio uomo ideale sull’Isola dei sapermi stupire, mi deve portare a vedere i tramonti, deve scrivere il mio nome sulla sabbia e mi deve cantare le canzoni di Claudio Baglioni. Sono convinta che il naufrago che possa stupirmi sull’Isola già c’è, quindi ci vediamo presto!”

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi/ Sarà eliminato da L'Isola dei Famosi? Guendalina lo sta penalizzando..Clemente Russo e Laura vs fratelli Tavassi, lite per il cibo/ Guendalina: "Ho paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA