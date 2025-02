Chi è l’ex marito di Eva Grimaldi: “Dopo la separazione crollato il mondo addosso”

Nel corso della sua vita ricca di colpi di scena, Eva Grimaldi si è lasciata alle spalle un matrimonio che l’ha segnata in maniera particolare. L’attrice è stata infatti sposata con Fabrizio Ambroso, del quale non sono note molte informazioni riguardo alla sua vita privata prima che conoscesse la nota attrice, classe 1968, la stessa Eva Grimaldi ha tuonato contro l’uomo, parlando di un matrimonio quasi di necessità:

Eva Grimaldi, chi è l’attrice:"Balbuzie? Rimasta macchiata a vita"/ "Sofferto il bullismo"

“Lui voleva l’attrice e non la donna, non è stato vero amore” ha confessato la stessa ex concorrente del Grande Fratello su quel legame andato, verrebbe da dire per fortuna, a rotoli. Un momento che ha provato in ogni modo un dolore immenso nel cuore di Eva Grimaldi, rimasta spiazzata da un rapporto nel quale aveva investito pienamente e che si è rivelato in realtà solo amarezza e sofferenza: “Mi è crollato il mondo addosso dopo la separazione” ha confessato.

Eva Grimaldi al GF: "Da piccola marchiata come ritardata per la mia dislessia"/ "Sono balbuziente perché…"

Eva Grimaldi confessa: “Dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Ambroso bevevo”

Come spesso capita quando finisce una relazione che abbiamo ritenuto importante, l’attrice ha cercato delle valvole di sfogo, arrivando anche a esagerare con gli alcolici, la stessa Eva Grimaldi ha confidato di essersi buttata sulla dipendenza dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Ambroso: “Ho iniziato a bere e lo facevo davvero troppo, sono partita con un bicchiere e senza rendermene conto sono arrivata a bottiglie intere quando ero sola a cena” ha rivelato l’attrice ed ex compagna di Gabriel Garko.

Viola e Daniele, nipoti di Eva Grimaldi al Grande Fratello: "Sei fantastica"/ Sorpresa di Imma Battaglia!

Nonostante questo, Eva Grimaldi non si è mai arresa e come noto è riuscita a ritrovare quel battito del cuore giusto per una persona, la sua Imma Battaglia, divenuta sua moglie, con le due che sono davvero inseparabili, come abbiamo avuto modo di vedere anche nel corso dell’esperienza recente al Grande Fratello.