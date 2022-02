Fabrizio Ambroso e Garko, ex di Eva Grimaldi/ Con l’imprenditore rottura turbolenta

Tra gli ex più importanti di Eva Grimaldi c’è sicuramente l’ex marito Fabrizio Ambroso, un noto imprenditore attivo nel settore importazioni ed esportazioni di arredamenti. La coppia ha vissuto una storia d’amore molto intensa e turbolenta, con un epilogo tormentato. Era marzo del 2010 quando il compagno dell’attrice decise di mettere fine alla loro relazione, gettando fango su una storia che evidentemente era finita da un pezzo.

Per la Grimaldi fu una brutta botta: “Mi cadde il mondi addosso”, rivelò in seguito.. La rottura con Fabrizio Ambroso, infatti, portò Eva a cercare “conforto” nell’alcol: “Bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, senza accorgermene mi consolavo con una bottiglia intera di vino. Cercavo di stordirmi e, piano piano, ho iniziato a bere anche il whisky”.

In un’altra intervista rilasciata al magazine Chi, la Grimaldi aveva rivelato i motivi che avevano portato il rapporto sulla via del non ritorno, riferendo alcune frasi che le avrebbe detto all’epoca il marito: “Credevo di aver sposato Eva Grimaldi e invece mi sono ritrovato sposato a una casalinga”. E la sua reazione fu: “Che cosa fai se un marito ti dice una cosa così? Mi è caduto il mondo addosso. Lui voleva solo l’attrice, non la donna”.

Il periodo buio di Eva Grimaldi, poi, è finito quando ha incontrato Imma Battaglia, che ha sempre definito il suo angelo custode, proprio perché la associa ad una sorta di rinascita personale e sentimentale. In passato, come molti ricordano, Eva Grimaldi è stata fidanzata con il collega Gabriel Garko, il quale dopo il coming out rivelò di aver trascorso momenti bellissimi con la showgirl: “Tra noi era tutto perfetto, mancava solo il ses*o”.

