Fabrizio Baldassarre/ Il flirt con Sharon Macrì è già finito? (Temptation Island Vip)

Il flirt fra Fabrizio Baldassarre e Sharon Macrì non è passato inosservato…

Temptation Island Vip 2019 ci svelerà questa sera se la ragazza avrà accettato la decisione di Damiano Coccia, detto Er Faina, di fare subito il falò di confronto. Il motivo? Le parole più che significative che lei ha scambiato con uno dei Single più ambiti del reality. Durante i primi giorni, Fabrizio e Sharon infatti hanno avuto più di qualche contatto, anche se lui ha catturato fra gli altri anche lo sguardo di Chiara Esposito. Mentre Er Faina dispensava consigli altri fidanzati nel loro villaggio, sicuro di avere dalla sua parte l’amore folle di Sharon, quest’ultima non si è di certo tirata indietro di fronte alla possibilità di conoscere meglio Fabrizio. Dopo aver pianto prima di lasciare il fidanzato e partire per quest’avventura, Sharon non si è lasciata la possibilità di vivere appieno questo suo nuovo status di single. Tanto che Er Faina intanto si chiede se lei lo abbia ingannato in qualche modo. All’arrivo di Alessia Marcuzzi al villaggio delle fidanzate, la ragazza non nasconde la sua reazione: “Ma io ho sonno“, dice sorridendo, forse ventilando la possibilità di non presentarsi in spiaggia. Clicca qui per guardare il video di Sharon Macrì.

Fabrizio Baldassarre lascerà Temptation Island Vip 2019?

Considerato il sosia numero 1 di Andrea Damante, Fabrizio Baldassarre potrebbe dover arrestare la sua corsa a Temptation Island Vip 2019 già nella seconda puntata. Il Single ha infatti puntato Sharon Macrì, la fidanzata di Er Faina, e in base ad una sospetta assenza che si intravedono in alcuni video di anticipazioni del programma, sembra proprio che lo YouTuber concluderà la sua presenza nel programma già da questa sera. Fabrizio è riuscito a mettere in crisi il rapporto fra Sharon e Damiano Coccia, nonostante i due si conoscano solo da sei mesi. Sono bastate poche ore con i Tentatori per spingere la ragazza a mettere in dubbio il loro rapporto, in apparenza forte e solido. Ai fan intanto non è passato inosservato l’accenno ad Ibiza che Fabrizio ha fatto invece con Chiara Esposito, un’altra delle fidanzate presenti nel reality. Perché proprio la Spagna? Scopriamo grazie ad Instagram che proprio lo scorso agosto Baldassarre è volato fino a Ibiza per fare una serie di shooting e che sia una meta che frequenta spesso.

