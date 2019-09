Fabrizio Baldassarre/ In cerca dell’anima gemella ci riuscirà a Temptation Island Vip 2019?

Fabrizio Baldassarre: da Sabrina Ghio a Giulia Cavaglià e Angela Nasti…

Da Roma con orgoglio, il volto di Fabrizio Baldassarre è forse fra i più conosciuti di Temptation Island Vip. Non lo vedremo fra i fidanzati, quando nel gruppo dei Tentatori, pronto a minacciare da vicino le relazioni di tutte le partecipanti. In passato lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne nel corso del Trono Classico, per via della corte spietata fatta alla tronista Sabrina Ghio. E non solo, visto che in seguito lo abbiamo visto nel medesimo programma, indeciso fra Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Baldassarre ha conquistato subito un esterno con entrambe, ma il tutto si è tradotto ancora una volta in nulla di fatto. In passato l’hair stylist della capitale è stato persino paragonato ad Andrea Damante, ex storico di Giulia De Lellis, per via della loro forte somiglianza. Saranno proprio i due ex volti noti di Uomini e Donne a notare questo particolare. Dopo aver militato a lungo nel parterre mariano, Fabrizio alla fine ha avuto una relazione con Marta Riccardi, sorella dell’attaccante Alessio Cerci. In passato invece ha avuto un legame con Goldaniga, ma entrambe le relazioni non hanno avuto un esito dorato.

Fabrizio Baldassarre ancora in cerca dell’anima gemella…

A 30 anni d’età, Fabrizio Baldassarre continua a mettersi ancora in gioco e cercare l’anima gemella. L’occasione questa volta gli verrà data dalla sua partecipazione a Temptation Island Vip in qualità di Tentatore e chissà che riesca a trovare finalmente una donna da portare all’altare. Dal punto di vista televisivo, le relazioni vissute dal Single non sono andate a buon fine, nonostante sia riuscito ad attirare lo sguardo del pubblico italiano. Utili anche per conoscere qualcosa di più sul suo conto, dalla passione per le moto fino alla decisione di farsi numerosi tatuaggi, sparsi su tutto il corpo. Due stelle sui bicipiti, una croce sul petto, una geisha, una scritta sul braccio destro, un teschio su quello sinistro e molti altri ancora. Durante lo scorso maggio, a Uomini e Donne ha inoltre rivelato qualcosa di più su una cicatrice presente sul suo addome, scegliendo Instagram per fare questa piccola confessione. A suo dire, la cicatrice è legata ad un’operazione all’intestino che ha subito subito dopo la nascita, anche se non è chiaro quale sia stata la patologia o complicazione a richiedere l’intervento immediato dei medici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA