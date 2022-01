Fabrizio Balzano è Ramazzotti, Più bella Cosa: Tali e Quali 2022/ Giuria senza parole

Fabrizio Balzano approda a Tali e Quali Show 2022 con il brano evergreen Più bella Cosa di Eros Ramazzotti. Fisicamente lo ricorda solo alla lontana, mentre la voce appare abbastanza fedele all’originale. L’emozione, però, fa brutti scherzi al terzo concorrente della puntata di questa sera, che offre una gradevole esibizione tra alti e bassi. “Canto Eros perché lo seguo da sempre e vivo molto le sue canzoni. Canticchio le sue canzoni, la mia giornata la passo canticchiando. Dedico le sue canzoni ai miei figli e alla moglie. Noi siamo di passaggio, l’unica cosa che possiamo fare è lasciare qualcosa”, dice nella clip introduttiva.

Tali e Quali Show 2022/ Vincitore, diretta, concorrenti: Fabrizio è Eros Ramazzotti

Fabrizio Balzano è Eros Ramazzotti a Tali e Quali Show 2022: il commento dei giudici

“Vocalmente ineccepibile, anche lo sguardo. Tutto perfetto”, dice brevemente Loretta Goggi. Panariello prende in giro Fabrizio per i capelli, ma gli riconosce qualità notevoli sul palco. “Vorrei dire tante cose pessime stasera ma sono troppo bravi stasera”, dice un’entusiasta Malgioglio. “Però avrei fatto la voce più nasale al posto di Fabrizio. E’ stato bravo e intonato”, aggiunge ancora il giurato. Applausi a scena aperta per Fabrizio Balzano. Nonostante qualche piccola sbavatura ha lasciato il segno.

